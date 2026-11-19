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Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Ankara'da gerçekleştirilen 'Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda AK Parti'ye katıldı. Yüceer'e rozetini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

Yüceer, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'den Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 24 Ağustos'ta CHP'den istifa eden Candan Yüceer, Yeni Parti'ye katıldı. Yüceer, 7 Kasım'da da Yeni Parti'den istifa etmişti.

Tekirdağ'da daha önce CHP'den istifa eden Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu 14 Ağustos 2025’te, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay da 29 Eylül 2026'da AK Parti'ye katılmıştı.

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Tekirdağ'da önceki katılımlar

Tekirdağ'da CHP'den daha önce istifa eden Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu 14 Ağustos 2025'te, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay ise 29 Eylül 2026'da AK Parti'ye katılmıştı.

Candan Yüceer kimdir?

Candan Yüceer, 1973 yılında doğdu.

İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamlayan Yüceer, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi.

Hekim olarak Ankara, Samsun ve Tekirdağ'da görev yaptı.

Tekirdağ Çerkezköy CUMOK Kurucu Başkanlığı, Türkiye CUMOK Yönetim Kurulu Üyeliği, Tekirdağ Çerkezköy Atatürkçü Düşünce Derneği üyeliği ve yöneticiliği, Kadınlar El Ele Derneği üyeliği ile Tekirdağ Tabip Odası üyeliği görevlerinde bulundu.

CHP'den 24'üncü, 25'inci, 26'ncı ve 27'nci dönemde Tekirdağ Milletvekili seçilen Yüceer, 3 dönem CHP Parti Meclisi üyeliği yaptı.

CHP Kadın ve Çocuk Hakları İzleme ve İnceleme Komisyonu Başkanlığı yaptığı süre boyunca, başta Çocuk Ceza İnfaz Kurumları ve Kadın cezaevleri olmak üzere Türkiye'deki birçok cezaevini ziyaret etti.

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Kadın konukevlerini ve Çocuk sevgi evlerini de ziyaret ederek bu konuda da çalışmalarda bulundu.

Türkiye genelinde AMATEM ve ÇEMATEM'leri ziyaret eden Yüceer, madde bağımlılığı ile mücadele ve çocuk haklarına ilişkin çalışmalar yaptı.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyeliği de yaptı.

İngilizce bilen Yüceer, evli ve 2 çocuk annesi.

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