Evlilik vaadiyle başlayan tuzakta 1 milyon 914 bin TL dolandırıldı: 15 ilde operasyon.

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Tekirdağ'da sosyal medya üzerinden tanıştığı Bulgaristan uyruklu kadınla evlenmek isteyen yaşlı bir vatandaş, evlilik vaadiyle başlayan dolandırıcılık ve şantaj tuzağında 1 milyon 914 bin TL dolandırıldı.

Olayla ilgili 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 23 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Şüpheliler kendilerini polis olarak tanıttı

Soruşturmayı Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yürüttü. Çalışma, sosyal medyada Bulgaristan'da yaşayan Bulgaristan uyruklu bir kadınla tanışan yaşlı vatandaşın şikâyeti üzerine başlatıldı.

Şüphelilerin kendilerini polis olarak tanıtarak vatandaşa, evlenmek istediği kadının uluslararası para aklama, terör örgütleri ve dolandırıcılık suçlarına karıştığını söylediği belirlendi. Gizli bir operasyon yürütüldüğünü ve vatandaşın bu operasyona destek vermesi gerektiğini öne süren şüphelilerin, korku oluşturduğu tespit edildi.

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724 milyon TL'lik finansal işlem hacmi

Şantaj ve çeşitli vaatlerle yönlendirilen vatandaşa, farklı IBAN hesaplarına toplam 1 milyon 914 bin TL gönderttikleri ortaya çıkarıldı.

Şüphelilere ait banka hesaplarında yapılan incelemelerde, dolandırıcılık suçları kapsamında toplam 724 milyon TL finansal işlem hacmi tespit edildi. Suçtan elde edilen paraların, kripto varlıklar ve farklı soğuk cüzdan hesapları aracılığıyla yurt dışına aktarıldığı belirlendi.

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15 ilde eş zamanlı operasyon

Şüphelilerin yakalanması amacıyla 9 Kasım 2026 tarihinde 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 6 şüpheli ise nitelikli dolandırıcılık ve şantaj suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililerden vatandaşlara uyarı

Yetkililer, vatandaşları evlilik, yatırım ve kazanç vaadiyle kandırmaya çalışan kişilere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kendilerini polis, savcı veya kamu görevlisi olarak tanıtarak para talep eden kişilere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

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