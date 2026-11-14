Apartmanın teras katında çıkan yangın bir saatte kontrol altına alındı

Kuvvetli rüzgar metruk evi yerle bir etti

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar, metruk bir binada kısmi çökmeye neden oldu. İki katlı binanın bir bölümü saat 19.00 sıralarında park halindeki bir otomobilin üzerine yıkıldı. Olayda araçta maddi hasar oluşurken, çevrede güvenlik önlemleri alındı. Bölgede toplanan vatandaşlar ise ekipler tarafından uzaklaştırıldı.