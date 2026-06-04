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Zonguldak’ta evlilik vaadiyle 10 milyon liralık dolandırıcılık şüphelileri yakalandı

Zonguldak’ta evlilik vaadiyle 10 milyon liralık dolandırıcılık şüphelileri yakalandı

17:224/06/2026, Perşembe
IHA
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Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Zonguldak Adliyesine sevk edilen S.G. ve B.M., çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Zonguldak Adliyesine sevk edilen S.G. ve B.M., çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Zonguldak’ta bir kişiyi evlilik ve yüksek kazanç vaadiyle 10 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Edinilen bilgiye göre, bir vatandaşın "evlilik" ve "para kazanma" vaatleriyle kandırılarak 10 milyon lira dolandırıldığı şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri harekete geçti. Yürütülen detaylı çalışmaların ardından dün sabah itibariyle belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 36 yaşındaki kadın şüpheli S.G. ile 46 yaşındaki erkek şüpheli B.M. kıskıvrak yakalandı. Zanlılara ait cep telefonlarına ve dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Emniyet güçlerinin yaptığı ön değerlendirmelerde, şüphelilerin dolandırıcılık yoluyla elde ettikleri yüklü miktardaki parayı yasa dışı bahis sitelerinde harcadıkları öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Zonguldak Adliyesine sevk edilen S.G. ve B.M., çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.


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