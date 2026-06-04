Zonguldak’ta evlilik vaadiyle 10 milyon liralık dolandırıcılık şüphelileri yakalandı

Edinilen bilgiye göre, bir vatandaşın "evlilik" ve "para kazanma" vaatleriyle kandırılarak 10 milyon lira dolandırıldığı şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri harekete geçti. Yürütülen detaylı çalışmaların ardından dün sabah itibariyle belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.