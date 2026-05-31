Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Zonguldak
Evde bıçaklanmış halde ölü bulundu: İhbarı yapan kız arkadaşı gözaltında

Evde bıçaklanmış halde ölü bulundu: İhbarı yapan kız arkadaşı gözaltında

17:3031/05/2026, Pazar
G: 31/05/2026, Pazar
DHA
Sonraki haber
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Zonguldak'ta Ercan Koçak (28), yaşadığı evde bıçaklanmış halde ölü bulundu; ihbarı yapan kız arkadaşı K.Ç. gözaltına alındı.

Olay, saat 03.00 sıralarında merkeze bağlı Hacıali köyünde Ercan Kolçak'ın evinde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan K.Ç., 'Erkek arkadaşım bıçaklandı' diyerek ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kolçak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Kolçak'ın cansız bedeni otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. K.Ç. gözaltına alınırken, Kolçak Hacıali köyünde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



#Zonguldak
#Ercan Koçak
#gözaltı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Akaryakıtta beklenen indirim geliyor: Benzin ve motorinde yeni fiyatlar ortaya çıktı