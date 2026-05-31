Evde bıçaklanmış halde ölü bulundu: İhbarı yapan kız arkadaşı gözaltında

Olay, saat 03.00 sıralarında merkeze bağlı Hacıali köyünde Ercan Kolçak'ın evinde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan K.Ç., 'Erkek arkadaşım bıçaklandı' diyerek ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kolçak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Kolçak'ın cansız bedeni otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. K.Ç. gözaltına alınırken, Kolçak Hacıali köyünde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.