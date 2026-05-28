Zonguldak'ta cezaevinde rahatsızlanan 18 hükümlü tedaviye alındı

Zonguldak’ın Beycuma beldesinde bulunan M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda mide bulantısı ve kusma şikayetiyle 18 hükümlü tedavi altına alındı. İl Sağlık Müdürlüğü ve Tarım Müdürlüğü ekiplerince numuneler alındığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Beycuma M Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nun kapalı bölümünde 15, açık kısmında ise 3 olmak üzere 18 hükümlü mide bulantısı ile kusma şikayeti yaşadı. Durumun bildirilmesi üzerine kuruma sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri hastalara ilk müdahaleyi yerinde yaptı. Sağlık ekiplerinin değerlendirmesi sonucu kapalı kısımdan 3, açık kısımdan 2 olmak üzere toplam 5 mahkum Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.