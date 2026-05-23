Zehirli buhar alarmı! Binlerce kişi evlerini terk etti

ABD'nin California eyaletinin güneyindeki Orange County'ye bağlı Garden Grove kentinde faaliyet gösteren havacılık üretim tesisi GKN Aerospace'te önceki gün öğleden sonra kimyasal sızıntı meydana geldi. Akrilik plastik üretiminde kullanılan yanıcı metil metakrilat (MMA) maddesinin bulunduğu yaklaşık 130 bin litrelik depolama tankının soğutma sisteminde yaşanan arıza, zehirli buhar çıkışına neden oldu.

Dün durumun kötüleşmesi üzerine yetkililer, patlama veya büyük çaplı kimyasal döküntü riskine karşı tahliye emirlerinin kapsamını genişletti. Karardan Garden Grove ile çevre kentler Anaheim, Buena Park, Cypress, Stanton ve Westminster'da yaşayan yaklaşık 40 bin kişi etkilendi. Tahliye süreci devam ederken bölgedeki çok sayıda okulda eğitime ara verildi. Olayda şu ana kadar herhangi bir yaralanma veya can kaybı rapor edilmedi.

Orange County İtfaiye Şefi Craig Covey, yaptığı basın bilgilendirmesinde tanktaki hasarın ne zaman kritik seviyeye ulaşacağının henüz belirsiz olduğunu ifade etti.

Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Acil müdahale ekipleri, patlama riskini azaltmak ve tanktaki sıcaklığı düşürmek amacıyla mevcut fıskiye sistemleri ve su jetleri ile soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, olası bir tank delinmesi durumunda kimyasalın fırtına giderlerine veya su yollarına karışmasını önlemek için kum torbalarından bariyerler oluşturuldu.

ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) ve Güney Kıyısı Hava Kalitesi Yönetim Bölgesi yetkilileri, havadaki kirleticileri tespit etmek amacıyla tesis çevresine izleme ekipmanları yerleştirdi. Hava kalitesine ilişkin geniş çaplı bir tehlikenin henüz doğrulanmadığı aktarıldı.

California Valisi Gavin Newsom'ın ofisinden yapılan açıklamada, valinin durum hakkında bilgilendirildiği ve eyalet acil durum kurumlarının yerel ekiplerle koordinasyon halinde çalıştığı belirtildi.











