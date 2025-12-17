Polis ekiplerinden 'karbonmonoksit zehirlenmesi' uyarısı

Kars'ta polis ekipleri, soğuk havaların gelmesiyle yaşanabilecek soba zehirlenmesine karşı vatandaşlara bilgilendirme yaptı. Vatandaşlara "Sessiz Katil Karbonmonoksit" konulu bilgilendirici el broşürlerini dağıtıldı.
Kars'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, havaların soğumasıyla yaşanabilecek karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü şehirde polis ekipleri, vatandaşlara karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarılarda bulundu.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli, Bayrampaşa, Kaleiçi, Karadağ, Merkez ve Yeni Mahalle mahallelerinde, kış aylarında yaşanabilecek soba zehirlenmelerinin önlenebilmesi amacıyla bilgilendirme yaptı.