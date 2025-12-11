İzmir'de tırdaki kimyasal madde sızıntısından etkilenen beş kişi hastaneye kaldırıldı

AFAD ekiplerinin Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ölçümlerinde sızan maddenin karakteristik keskin bir kokuya sahip, renksiz, oldukça uçucu ve yanıcı bir sıvı olduğu, sağlığa zararlı seviyede bulunmadığı belirlendi.