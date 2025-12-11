Yeni Şafak
İzmir
İzmir'de tırdaki kimyasal madde sızıntısından etkilenen beş kişi hastaneye kaldırıldı

23:0411/12/2025, Perşembe
AA
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir depodaki tırdan sızan kimyasal maddeden etkilenen beş işçi hastaneye başvurdu.

Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki antrepo sahasının yakınındaki fabrikada çalışan 5 işçi, baş dönmesi, mide bulantısı ve gözlerde kızarıklık şikayetleriyle çevredeki hastanelere başvurdu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İncelemede, antrepo sahasında bulunan bir tırdaki varilden kimyasal madde sızıntısı tespit edildi.
AFAD ekiplerinin Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ölçümlerinde sızan maddenin karakteristik keskin bir kokuya sahip, renksiz, oldukça uçucu ve yanıcı bir sıvı olduğu, sağlığa zararlı seviyede bulunmadığı belirlendi.

Hastanelere başvuran 5 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



