İstanbul açıklarında gemide zehirlenme

İstanbul Valiliği, Marmara Denizi'nde Panama bayraklı gemideki zehirlenmede bir mürettebatın öldüğünü açıkladı. Valilik, iki mürettebatın ise zehirlenerek gözetim altına alındığını ve gemideki diğer mürettebatın tahliye edildiğini de bildirdi.
İstanbul Valiliği, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nın yaklaşık 2 mil güneyinde seyreden Panama bayraklı Swanlake isimli tankerde zehirlenme olayı meydana geldiğini açıkladı. 19 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 17.30 sıralarında gelen ihbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, UMKE ve AFAD KRBN ekipleri sevk edildi.
Bir mürettebat öldü, iki mürettebat gözetim altında
Valilik, ilk belirlemelere göre tankerin soğuk tankında oluştuğu değerlendirilen bir sızıntı nedeniyle 1 mürettebatın hayatını kaybettiğini, 2 mürettebatın ise zehirlenerek gözetim altına alındığını bildirdi.
Gemide çoğu Rusya vatandaşı olan toplam 13 mürettebat bulunduğu belirtilirken, diğer 10 mürettebat ile iki yaralının tahliye çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.