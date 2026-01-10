YEMEK ÜCRETİ 2026 LİSTESİ: Günlük yemek bedeli ne kadar, kaç TL oldu?

2026 yılıyla birlikte çalışanların günlük yemek ücreti yeniden belirlendi. 2025’te 240 TL olan yemek bedeli, yeni yılda yapılan artışla yukarı çekildi. Bu düzenleme, özellikle yemek kartı kullanan milyonlarca çalışanın aylık bakiyesini doğrudan etkileyecek. Peki 2026’da yemek kartlarına aylık kaç TL yüklenebilecek? İşte güncel rakamlar…
Günlük yemek ücreti 2026 yılı için güncellendi. Çalışanlara öğle yemeği kapsamında sağlanan destek, yeni yılda zamlı olarak uygulanacak. Yemek kartı bakiyeleri de bu tutara göre yeniden hesaplanacak. Artışla birlikte çalışanların aylık yemek desteği önemli ölçüde yükselmiş olacak. İşte 2026 yemek ücreti detayları…
GÜNLÜK YEMEK ÜCRETİ NE KADAR?
Günlük yemek ücreti, 31 Aralık 2025 tarihli 33124 sayılı 5. Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan 332 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca 2026 için KDV hariç 300 TL olarak açıklandı. Çalışanların günlük yemek ücreti 2026’da %10 KDV dahil 330 TL olacak.
2026 Yemek Ücreti Tablosu:
-Günlük Yemek Bedeli (KDV Hariç): 300 TL
-KDV Oranı: %10
-Günlük Yemek Bedeli (KDV Dahil): 330 TL
-Artış Oranı: %25