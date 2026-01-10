Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
YEMEK ÜCRETİ 2026 LİSTESİ: Günlük yemek bedeli ne kadar, kaç TL oldu?

YEMEK ÜCRETİ 2026 LİSTESİ: Günlük yemek bedeli ne kadar, kaç TL oldu?

11:4010/01/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

2026 yılıyla birlikte çalışanların günlük yemek ücreti yeniden belirlendi. 2025’te 240 TL olan yemek bedeli, yeni yılda yapılan artışla yukarı çekildi. Bu düzenleme, özellikle yemek kartı kullanan milyonlarca çalışanın aylık bakiyesini doğrudan etkileyecek. Peki 2026’da yemek kartlarına aylık kaç TL yüklenebilecek? İşte güncel rakamlar…

Günlük yemek ücreti 2026 yılı için güncellendi. Çalışanlara öğle yemeği kapsamında sağlanan destek, yeni yılda zamlı olarak uygulanacak. Yemek kartı bakiyeleri de bu tutara göre yeniden hesaplanacak. Artışla birlikte çalışanların aylık yemek desteği önemli ölçüde yükselmiş olacak. İşte 2026 yemek ücreti detayları…

GÜNLÜK YEMEK ÜCRETİ NE KADAR?

Günlük yemek ücreti, 31 Aralık 2025 tarihli 33124 sayılı 5. Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan 332 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca 2026 için KDV hariç 300 TL olarak açıklandı. Çalışanların günlük yemek ücreti 2026’da %10 KDV dahil 330 TL olacak.

2026 Yemek Ücreti Tablosu:

-Günlük Yemek Bedeli (KDV Hariç): 300 TL

-KDV Oranı: %10

-Günlük Yemek Bedeli (KDV Dahil): 330 TL

-Artış Oranı: %25

#Yemek Ücreti
#yemek bedelleri
#günlük yemek bedeli 2026
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bayburt TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ Bayburt kuraya katılacaklar isim listesi 2025 açıklandı mı?