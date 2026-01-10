Yeni Şafak
Bugün hangi maçlar oynanacak, bugün kimin maçı var? İşte 10 Ocak Cumartesi maç programı

Bugün hangi maçlar oynanacak, bugün kimin maçı var? İşte 10 Ocak Cumartesi maç programı

09:5510/01/2026, Cumartesi
Futbolseverleri bugün dopdolu ve heyecan seviyesi yüksek karşılaşmalar bekliyor. Günün en çok merak edilen mücadelesinde TFF Süper Kupa Finali’nde Galatasaray ile Fenerbahçe kupayı kazanmak için sahaya çıkacak. Fransa Kupası’nda Sochaux ile Lens karşı karşıya gelirken, İspanya La Liga’da Girona ile Osasuna önemli bir mücadelede kozlarını paylaşacak. Almanya Bundesliga’da da tempo bir an olsun düşmeyecek. Bayer Leverkusen - Stuttgart, St. Pauli - Leipzig ve Freiburg - Hamburg maçlarında takımlar üç puan için mücadele edecek. Peki bugün hangi maçlar var, sahaya hangi takımlar çıkacak? İşte 10 Ocak Cumartesi gününün maç programı.

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak?

14:30 BAE - Japonya AFC U23 Şampiyonası Spor Smart

14:30 Lübnan - Güney Kore AFC U23 Şampiyonası Smart Spor 2

15:00 Isparta 32 Spor - Adanaspor TFF 2. Lig Sıfır TV Youtube Futbol

15:00 Fethiyespor - Ankara Demir TFF 2. Lig Sıfır TV Youtube

15:00 Gebzespor - Somaspor TFF 2. Lig Sıfır TV Youtube

15:15 Everton - Sunderland İngiltere FA Cup tabii Spor

16:00 Adana Demirspor - Esenler Erokspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

16:00 Real Oviedo - Real Betis İspanya La Liga S Sport

17:00 Como - Bologna İtalya Serie A S Sport 2

17:00 Udinese - Pisa İtalya Serie A Yayın Yok

17:00 CSKA Sofya - Göztepe Hazırlık Maçı Yayın Yok

17:00 İran - Özbekistan AFC U23 Şampiyonası Spor Smart

17:30 Werder Bremen - Hoffenheim Almanya Bundesliga Tivibu Spor 3

17:30 Freiburg - Hamburg Almanya Bundesliga Tivibu Spor 4

17:30 Heidenheim - Köln Almanya Bundesliga S Sport Plus

17:30 St.Pauli - Leipzig Almanya Bundesliga S Sport Plus

17:30 Union Berlin - Mainz Almanya Bundesliga S Sport Plus

17:30 Karlsruhe - Slavia Prag Hazırlık Maçı Yayın Yok

17:30 Angers - Toulouse Fransa Kupası Bein Sports 3

17:30 Orleans - Monaco Fransa Kupası Bein Sports 4

18:00 Manchester City - Exeter İngiltere FA Cup tabii Spor

18:15 Villarreal - Alaves İspanya La Liga S Sport

18:45 Galatasaray - Fenerbahçe TFF Süper Kupa Final ATV

19:00 Sakaryaspor - Bandırmaspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

19:00 Cezayir - Nijerya CAF Afrika Uluslar Kupası Çeyrek Final Exxen

19:30 Suriye - Katar AFC U23 Şampiyonası Spor SmartSmart Spor HD

20:00 Roma - Sassuolo İtalya Serie A S Sport 2

20:00 US Avranches - Strasbourg Fransa Kupası Bein Sports 4

20:30 Bayer Leverkusen - Stuttgart Almanya Bundesliga Tivibu Spor 2

20:30 Girona - Osasuna İspanya La Liga S Sport

20:30 Las Palmas - La Coruna İspanya La Liga 2 S Sport Plus

20:45 Tottenham - Aston Villa İngiltere FA Cup tabii Spor

22:00 PSV - Excelsior Hollanda Eredivisie Tivibu Spor 3

22:00 Mısır - Fildişi Sahili CAF Afrika Uluslar Kupası Çeyrek Final Exxen

22:45 Atalanta - Torino İtalya Serie A S Sport 2

23:00 Valencia - Elche İspanya La Liga S Sport

23:00 Charlton Athletic - Chelsea İngiltere FA Cup tabii Spor

23:00 Sochaux - Lens Fransa Kupası Bein Sports 4


