Futbolseverleri bugün dopdolu ve heyecan seviyesi yüksek karşılaşmalar bekliyor. Günün en çok merak edilen mücadelesinde TFF Süper Kupa Finali’nde Galatasaray ile Fenerbahçe kupayı kazanmak için sahaya çıkacak. Fransa Kupası’nda Sochaux ile Lens karşı karşıya gelirken, İspanya La Liga’da Girona ile Osasuna önemli bir mücadelede kozlarını paylaşacak. Almanya Bundesliga’da da tempo bir an olsun düşmeyecek. Bayer Leverkusen - Stuttgart, St. Pauli - Leipzig ve Freiburg - Hamburg maçlarında takımlar üç puan için mücadele edecek. Peki bugün hangi maçlar var, sahaya hangi takımlar çıkacak? İşte 10 Ocak Cumartesi gününün maç programı.

1 /9 Bugün yine birbirinden çekişmeli maçlar oynanacak. TFF Süper Kupa Final maçında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Sochaux - Lens Fransa Kupası için mücadele ederken, Girona - Osasuna İspanya La Liga’da kozlarını paylaşacak. Almanya Bundesliga’da da birbirinden çekişmeli maçlar oynanacak. Bayer Leverkusen - Stuttgart, St.Pauli - Leipzig, Freiburg - Hamburg takımları üç puan için yeşil sahada ter dökecek. Peki bugün hangi maçlar oynanacak, bugün kimin maçı var? İşte 10 Ocak Cumartesi maç programı.

2 /9 Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 14:30 BAE - Japonya AFC U23 Şampiyonası Spor Smart 14:30 Lübnan - Güney Kore AFC U23 Şampiyonası Smart Spor 2 15:00 Isparta 32 Spor - Adanaspor TFF 2. Lig Sıfır TV Youtube Futbol 15:00 Fethiyespor - Ankara Demir TFF 2. Lig Sıfır TV Youtube 15:00 Gebzespor - Somaspor TFF 2. Lig Sıfır TV Youtube

3 /9 15:15 Everton - Sunderland İngiltere FA Cup tabii Spor 16:00 Adana Demirspor - Esenler Erokspor Trendyol 1. Lig TRT Spor 16:00 Real Oviedo - Real Betis İspanya La Liga S Sport 17:00 Como - Bologna İtalya Serie A S Sport 2 17:00 Udinese - Pisa İtalya Serie A Yayın Yok

4 /9 17:00 CSKA Sofya - Göztepe Hazırlık Maçı Yayın Yok 17:00 İran - Özbekistan AFC U23 Şampiyonası Spor Smart 17:30 Werder Bremen - Hoffenheim Almanya Bundesliga Tivibu Spor 3 17:30 Freiburg - Hamburg Almanya Bundesliga Tivibu Spor 4 17:30 Heidenheim - Köln Almanya Bundesliga S Sport Plus

5 /9 17:30 St.Pauli - Leipzig Almanya Bundesliga S Sport Plus 17:30 Union Berlin - Mainz Almanya Bundesliga S Sport Plus 17:30 Karlsruhe - Slavia Prag Hazırlık Maçı Yayın Yok 17:30 Angers - Toulouse Fransa Kupası Bein Sports 3

6 /9 17:30 Orleans - Monaco Fransa Kupası Bein Sports 4 18:00 Manchester City - Exeter İngiltere FA Cup tabii Spor 18:15 Villarreal - Alaves İspanya La Liga S Sport 18:45 Galatasaray - Fenerbahçe TFF Süper Kupa Final ATV 19:00 Sakaryaspor - Bandırmaspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

7 /9 19:00 Cezayir - Nijerya CAF Afrika Uluslar Kupası Çeyrek Final Exxen 19:30 Suriye - Katar AFC U23 Şampiyonası Spor SmartSmart Spor HD 20:00 Roma - Sassuolo İtalya Serie A S Sport 2 20:00 US Avranches - Strasbourg Fransa Kupası Bein Sports 4 20:30 Bayer Leverkusen - Stuttgart Almanya Bundesliga Tivibu Spor 2

8 /9 20:30 Girona - Osasuna İspanya La Liga S Sport 20:30 Las Palmas - La Coruna İspanya La Liga 2 S Sport Plus 20:45 Tottenham - Aston Villa İngiltere FA Cup tabii Spor 22:00 PSV - Excelsior Hollanda Eredivisie Tivibu Spor 3