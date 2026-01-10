AGS 10 bin öğretmen ataması branş dağılımı LİSTESİ 2026: MEB AGS 10 bin öğretmen atama takvim detayı açıklandı

ÖĞRETMEN ALIMLARI NASIL BELİRLENECEK?

Hazırlık eğitimine alınacak adaylar uygun puan türü esas alınarak AGS puan üstünlüğüne göre her alan için kontenjan sayısı kadar asıl aday, asıl aday sayısının en fazla yüzde onu kadarı da yedek aday belirlenecektir. Yedek aday listesine girmiş olmak müktesep hak teşkil etmez. Asıl ve yedek adaylar personel.meb.gov.tr adresi üzerinden ilân edilecektir. Ayrıca adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet ilânı tebligat niteliğindedir.