İzmir su kesintisi: İZSU bugün İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İZSU ilçe ilçe su kesintilerini açıkladı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), 11 Ocak 2026 Pazara günü Aliağa, Foça, Konak ve Buca’da bazı mahallelerde planlı su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU bugün İzmir su kesintisi saatleri.

2 /5 İZMİR SU KESİNTİSİ 11 OCAK PAZAR ALİAĞA ÇALTILIDERE 11.01.2026 saat 09:37 ile 11:37 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

3 /5 BUCA CUMHURİYET, ÇAĞDAŞ, İZKENT, KARANFİL 11.01.2026 saat 10:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

4 /5 FOÇA FEVZİ ÇAKMAK, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 11.01.2026 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.