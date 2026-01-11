Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
İzmir su kesintisi: İZSU bugün İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi: İZSU bugün İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek?

13:1611/01/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

İZSU ilçe ilçe su kesintilerini açıkladı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), 11 Ocak 2026 Pazara günü Aliağa, Foça, Konak ve Buca’da bazı mahallelerde planlı su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU bugün İzmir su kesintisi saatleri.

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 11 Ocak günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 11 Ocak İzmir su kesintisi saatleri.

İZMİR SU KESİNTİSİ 11 OCAK PAZAR

ALİAĞA ÇALTILIDERE

11.01.2026 saat 09:37 ile 11:37 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

BUCA CUMHURİYET, ÇAĞDAŞ, İZKENT, KARANFİL

11.01.2026 saat 10:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

FOÇA FEVZİ ÇAKMAK, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

11.01.2026 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

KONAK AKIN SİMAV, KEMAL REİS, KILIÇ REİS, MİTHATPAŞA, MURAT REİS, PİRİ REİS

11.01.2026 saat 10:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

#İzmir su kesintisi
#İZSU
#İZSU su kesinti sorgulama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Bayburt kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? 500 bin konut Bayburt kura çekimine katılacak isimler belli oldu mu?