İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU EKRANI: 2026 İŞKUR GÜÇ programı başvuruları ne zaman, şartları neler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan Gençlik İstihdam Hamlesi kapsamında hayata geçirilen İŞKUR Gençlik Programı, üniversite öğrencilerinden yoğun ilgi görüyor. Eğitim hayatı devam ederken gençlerin iş deneyimi kazanmasını ve gelir elde etmesini hedefleyen programda, 2026 yılı itibarıyla günlük destek tutarı artırıldı. Başvuru süreci, katılım şartları ve ödeme detayları ise öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Peki İŞKUR Gençlik Programı başvuruları ne zaman başlayacak, kimler yararlanabilecek?
Gençlerin hem eğitimlerini sürdürmesi hem de çalışma hayatına adım atabilmesi amacıyla uygulamaya alınan İŞKUR Gençlik Programı, 2026 yılında güncellenen destek tutarlarıyla yeniden gündemde. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı Gençlik İstihdam Hamlesi doğrultusunda yürütülen program, öğrencilere düzenli ek gelir ve sigortalı çalışma imkânı sunuyor. Başvuruların nasıl yapılacağı ve hangi şartların aranacağı merak konusu oldu.
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI' NASIL BAŞVURULUR?
2026 yılı için İŞKUR Gençlik Programı'na katılmak isteyen adaylar, başvuru işlemlerini Türkiye İş Kurumu'nun resmi internet sitesi üzerinden online olarak gerçekleştirebiliyor. Sisteme giriş yaptıktan sonra ilgili program sayfası üzerinden yönlendirmeleri takip ederek başvuru adımlarını tamamlamak mümkün.
İŞKUR GÜÇ DESTEĞİ NE KADAR?
İŞKUR Gençlik Programı kapsamında verilen günlük ödeme artırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, programdan yararlanan öğrenci sayısının 150 bine ulaştığını belirterek günlük 1083 lira olan destek tutarının 1375 liraya çıkarıldığını açıkladı. Böylece programda haftada üç gün görev alan gençlerin aylık kazancı yaklaşık 19 bin liraya yükselecek.
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Kuruma kayıtlı olmak,
c) 18 yaşını tamamlamış olmak,
ç) Yaşlılık veya malullük aylığı almamak,
d) Program talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmamak,
e) Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,
f) Başvuru tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,
g) Hane gelir şartını sağlamak,
ğ) Kurum tarafından sunulan aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak,
h) Yüklenici üniversitenin öğrencisi olmak (açık öğretim veya uzaktan öğretim öğrencisi olmamak kaydını dondurmuş ve/veya pasif durumda olmamak)
KİMLER PROGRAMA KATILABİLİR?
Programdan; devlet üniversitelerinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde örgün eğitimine devam eden aktif öğrenciler yararlanabilir.
Ancak açıköğretim ve uzaktan eğitim programlarında okuyan öğrenciler bu destek kapsamında değildir.