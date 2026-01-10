Yeni Şafak
TOKİ Gümüşhane kurasına katılacaklar listesi: 500 bin konut Gümüşhane kurası

10/01/2026
500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekilişleri, TOKİ tarafından duyurulan takvim doğrultusunda sürüyor. Bu kapsamda 2 bin 142 konutun inşa edileceği Gümüşhane’de konut kurası, 12 Ocak tarihinde Gümüşhane Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda saat 10.00’da yapılacak. TOKİ Gümüşhane kurasına katılmaya hak kazanan adaylar ile başvurusu geçersiz sayılanlara ilişkin isim listeleri de yayımlandı. İşte 500 bin sosyal konut projesi Gümüşhane kura çekilişine katılacakların listesi.

500 bin sosyal konut kura çekilişleri TOKİ’nin açıkladığı takvim doğrultusunda devam ediyor. 12 Ocak’ta Gümüşhane Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda saat 10:00’da Gümüşhane konut kurası gerçekleştirilecek. TOKİ Gümüşhane kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi açıklandı. İşte 500 bin konut Gümüşhane kura çekilişine katılacaklar listesi.

TOKİ Gümüşhane kurasına katılacaklar listesi için tıklayın

