İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI SON DAKİKA: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... Bugünkü baraj doluluğu yüzde kaç?

Türkiye genelinde barajlardaki doluluk oranları yakından izleniyor. Yağışların yetersiz kalmasıyla birlikte İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başta olmak üzere büyükşehirlerdeki su seviyeleri kritik eşiklere geriledi. Güncel veriler, bazı barajlarda alarm seviyesine yaklaşıldığını ortaya koyuyor. Peki baraj doluluk oranları arttı mı, azaldı mı? İşte şehir şehir son durum…
Su kaynaklarında yaşanan azalma, baraj doluluk oranlarını yeniden gündeme taşıdı. Özellikle megakent İstanbul’da barajlardaki su seviyeleri kritik seviyelere yaklaşırken, Ankara, İzmir ve Bursa’da da benzer bir tablo oluştu. Son veriler, su tasarrufu çağrılarını yeniden gündeme getirdi. İşte il il baraj doluluk oranları…
İSKİ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 8 Ocak 2026 verilerine göre, barajlardaki genel doluluk oranı yüzde 18,81 seviyesinde yer aldı.
8 OCAK 2026 İSTANBUL BARAJLARININ GÜNCEL DOLULUK ORANI
Yıl boyunca açıklanan veriler incelendiğinde, baraj su seviyelerinde dikkat çekici dalgalanmalar yaşandığı görülüyor. Aylık istatistikler, İstanbul barajlarının en yüksek doluluk oranına nisan ayında yüzde 81,23 ile ulaştığını ortaya koyarken, aralık ayında bu oranın yüzde 17,7'ye kadar düştüğünü gösteriyor.
BURSA BARAJ DOLULUK ORANLARI
BUSKİ'nin açıkladığı güncel verilere göre, Bursa'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlarda doluluk oranları kritik eşiklere geriledi. Yıl boyunca dalgalı bir görünüm sergileyen su seviyeleri, mayıs ayında yüzde 55,84 ile en yüksek seviyeye ulaşırken, Ocak ayı itibarıyla doluluk oranının yüzde 0 seviyesine düştüğü bildirildi.
ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI
ASKİ'nin 8 Ocak 2026 verilerine göre, Ankara'daki barajların toplam doluluk oranı yüzde 12,18 seviyesinde ölçüldü. Başkentte kullanılabilir aktif su miktarının ise yüzde 1,00 düzeyinde olduğu açıklandı.
Geçen yılın aynı dönemine ait verilerle karşılaştırıldığında, barajlardaki su seviyelerinde belirgin bir düşüş yaşandığı görülüyor. 2024'ün aynı döneminde doluluk oranının yüzde 29,81 olarak kaydedilmiş olması, son bir yılda Ankara'nın su rezervlerinde yüzde 17'den fazla bir gerilemeye işaret ediyor.