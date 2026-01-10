İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI SON DAKİKA: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... Bugünkü baraj doluluğu yüzde kaç?

ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI

ASKİ'nin 8 Ocak 2026 verilerine göre, Ankara'daki barajların toplam doluluk oranı yüzde 12,18 seviyesinde ölçüldü. Başkentte kullanılabilir aktif su miktarının ise yüzde 1,00 düzeyinde olduğu açıklandı.

Geçen yılın aynı dönemine ait verilerle karşılaştırıldığında, barajlardaki su seviyelerinde belirgin bir düşüş yaşandığı görülüyor. 2024'ün aynı döneminde doluluk oranının yüzde 29,81 olarak kaydedilmiş olması, son bir yılda Ankara'nın su rezervlerinde yüzde 17'den fazla bir gerilemeye işaret ediyor.