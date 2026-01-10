AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? 2026 İstanbul Üniversitesi AUZEF bütünleme bitirme sınav tarihi

AUZEF’te güz dönemi sınav süreci sona ererken, sınavlardan beklediği başarıyı elde edemeyen ya da notunu yükseltmek isteyen öğrenciler için bütünleme ve bitirme sınavı gündeme geldi. İstanbul Üniversitesi’nin yayımladığı takvim doğrultusunda, AUZEF bitirme bütünleme sınavının yapılacağı tarih netleşti. Binlerce öğrenci şimdi sınav gününe odaklanmış durumda.