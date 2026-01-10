Yeni Şafak
AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? 2026 İstanbul Üniversitesi AUZEF bütünleme bitirme sınav tarihi

AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? 2026 İstanbul Üniversitesi AUZEF bütünleme bitirme sınav tarihi

16:0410/01/2026, Cumartesi
AUZEF bütünleme sınavı ne zaman?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri için sınav takvimi netleşmeye başladı. Güz Dönemi vize ve final sınavlarının tamamlanmasının ardından bu kez gözler bitirme ve bütünleme sınavlarına çevrildi. Özellikle mezuniyet aşamasındaki öğrenciler, AUZEF bitirme bütünleme sınavının hangi tarihte yapılacağını araştırıyor. Üniversite yönetimi tarafından paylaşılan akademik takvimle birlikte merak edilen tarih de belli oldu.

AUZEF’te güz dönemi sınav süreci sona ererken, sınavlardan beklediği başarıyı elde edemeyen ya da notunu yükseltmek isteyen öğrenciler için bütünleme ve bitirme sınavı gündeme geldi. İstanbul Üniversitesi’nin yayımladığı takvim doğrultusunda, AUZEF bitirme bütünleme sınavının yapılacağı tarih netleşti. Binlerce öğrenci şimdi sınav gününe odaklanmış durumda.

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

AUZEF bütünleme sınavları 31 Ocak - 1 Şubat 2026 tarihlerinde uygulanacak.

