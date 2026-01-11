Erzincan, Erzurum ve Bayburt için yarın okullar tatil edildi mi? Valilik açıklaması var mı? 12 Ocak tatil detayları

Meteoroloji'den alınan verilerin ardından Erzincan, Erzurum ve Bayburt ile çevre bölgelerde kuvvetli kar yağışının etkili olması beklendiğia çıklandı. Yoğun kar yağışı beklentisi sonrasında ise öğrenciler, veliler ve çalışanlar da yarın okulların tatil edilip edilmediğini araştırmaya başladı. Özellikle valiliklerden yapılacak açıklamalar dört gözle bekleniyor. Peki Erzincan'da okullar tatil mi? Erzurum'da yarın okullar tatil mi? Bayburt'ta okullar tatil edildi mi? İşte bu üç il için beklenen hava durumu detayları ve kar tatili hakkındaki son gelişmeler.

1 /8 Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yurdun büyük kısmında soğuk ve kar yağışlı havanın etkili olması beklendiğini yaptığı uyarılarla duyurdu. Erzincan, Bayburt ve Erzurum illeri için de yarın için yoğun kar yağışının beklendiği bildirildi. Öğrencilerin odağında ise yarın okulların tatil edilip edilmediği konusu yer alıyor. Valiliklerden yapılacak resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki Erzurum, Erzincan ve Bayburt illeri için yarın okullar tatil edildi mi? İşte detaylar...



2 /8 ERZURUM'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 12 OCAK

Erzurum'da beklenen kuvvetli kar yağışı tatil konusunu da gündeme getirdi. Ancak şuan için Erzurum Valiliği kar tatiline yönelik resmi bir açıklama yapmadı. Okulların tatil edilmesine yönelik resmi açıklama yapıldığında haberimizde paylaşacağız.

3 /8 ERZİNCAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Erzincan'da okulların tatil edilmesine yönelik valilik açıklaması bulunmuyor. İlerleyen saatlerde resmi açıklamalar yapılırsa anlık olarak sayfamızda yer alacak.

4 /8 BAYBURT'TA OKULLAR TATİL Mİ? Bayburt'ta da beklenen yoğun kar yağışı ile yarın okullar tatil edildi mi? sorusu öne çıkıyor. Ancak Bayburt Valiliği konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapmadı.



5 /8 METEOROLOJİ'DEN ERZİNCAN, ERZURUM VE BAYBURT İÇİN KUVVETLİ KAR VE FIRTINA UYARISI

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Erzincan, Erzurum ve Bayburt çevreleri için kuvvetli kar yağışı ve fırtına uyarısında bulundu.

Yapılan son değerlendirmelere göre, 12 Ocak 2026 Pazartesi günü Erzurum çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Rüzgarın hızının 50-70 kilometre/saat, yüksek kesimlerde ise yer yer 80-90 kilometre/saate ulaşacağı tahmin ediliyor.



6 /8 Erzincan ve Bayburt çevrelerinde ise 11 Ocak 2026 Pazar akşam saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı etkili olacak. Bölgede 10-20 santimetre kar örtüsü, yer yer ise 20 santimetrenin üzerinde yoğun kar yağışı beklenirken, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yağışlarla birlikte etkisini artıracağı bildirildi. Yağışların 13 Ocak 2026 Salı günü öğle saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi öngörülüyor.

7 /8 Meteoroloji yetkilileri, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayları, yüksek kesimlerde tipi, eğimli ve kar örtüsünün fazla olduğu alanlarda çığ riski, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.