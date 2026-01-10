Kahramanmaraş’ta konut sahibi olma umudu taşıyan vatandaşların gözü TOKİ’den gelecek açıklamalara çevrildi. Noter gözetiminde gerçekleştirilecek kura çekimiyle hak sahipleri belirlenecek. Peki Kahramanmaraş’ta TOKİ kura çekimi hangi tarihte yapılacak, kura listesi yayımlandı mı? İşte çekilişin tarihi, saati, yapılacağı yer ve ilçe bazında konut dağılımına dair tüm detaylar.
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak hayata geçirilen 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında Türkiye genelinde 81 ilde toplam 500 bin sosyal konut inşa edilecek. Kahramanmaraş’ta yapılacak kura çekimiyle birlikte projeden yararlanacak vatandaşlar netlik kazanacak. Sosyal konut projesi kapsamında Kahramanmaraş’ta 8 bin 195 konut inşa edilecek. Peki Kahramanmaraş’ta TOKİ kura çekimi ne zaman, TOKİ Kahramanmaraş kurasına katılacaklar listesi açıklandı mı? İşte kura çekiminin tarihi, saati, yeri ve ilçe ilçe konut dağılımı detayları.
Kahramanmaraş TOKİ kura çekimi ne zaman?
Kahramanmaraş’taki hak sahipliği belirleme kura çekimi, resmi takvime göre 23 Ocak 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek. Kura çekimleri noter huzurunda yapılacak olup, TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Katılacak aday listeleri ve detaylı katılım bilgileri, TOKİ’nin resmi başvuru portalı üzerinden (talep.toki.gov.tr/500binkonut) il bazında yayımlanmaya başlandı; Kahramanmaraş’ta için liste kura tarihine yakın dönemde kesinleşecek.
Kahramanmaraş TOKİ kura çekimi ne zaman, TOKİ Kahramanmaraş kurasına katılacaklar listesi yayınlandı mı?
500 bin sosyal konut projesinde Kahramanmaraş TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri henüz yayınlanmadı.
Kahramanmaraş’ta TOKİ konutları nereye yapılacak?
KAHRAMANMARAŞ merkez (DULKADİROĞLU,ONİKİŞUBAT) 4800
AFŞİN 600
ANDIRIN 50
ÇAĞLAYANCERİT 30
EKİNÖZÜ 35
ELBİSTAN 1500
GÖKSUN 180
NURHAK 250
PAZARCIK 400
TÜRKOĞLU 350 sosyal konut inşa edecek.
TOKİ KONUT KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
TOKİ kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)
e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
Kahramanmaraş'ta TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatları ne kadar, ödemeler nasıl olacak ne nasıl?
Kahramanmaraş'ta 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Kahramanmaraş'ta 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Kahramanmaraş'ta 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
TOKİ EVLERİ NASIL OLACAK?
Kampanya kapsamında konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.
Projede yer alan konutların 200 bini 80 metrekarelik 2+11, 150 bini 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 dairelerden oluşacak.