Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
TOKİ Kahramanmaraş kura çekiliş tarihi: Kahramanmaraş sosyal konut kura çekimine katılacak isimler belli oldu mu?

TOKİ Kahramanmaraş kura çekiliş tarihi: Kahramanmaraş sosyal konut kura çekimine katılacak isimler belli oldu mu?

17:0610/01/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Kahramanmaraş’ta konut sahibi olma umudu taşıyan vatandaşların gözü TOKİ’den gelecek açıklamalara çevrildi. Noter gözetiminde gerçekleştirilecek kura çekimiyle hak sahipleri belirlenecek. Peki Kahramanmaraş’ta TOKİ kura çekimi hangi tarihte yapılacak, kura listesi yayımlandı mı? İşte çekilişin tarihi, saati, yapılacağı yer ve ilçe bazında konut dağılımına dair tüm detaylar.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak hayata geçirilen 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında Türkiye genelinde 81 ilde toplam 500 bin sosyal konut inşa edilecek. Kahramanmaraş’ta yapılacak kura çekimiyle birlikte projeden yararlanacak vatandaşlar netlik kazanacak. Sosyal konut projesi kapsamında Kahramanmaraş’ta 8 bin 195 konut inşa edilecek. Peki Kahramanmaraş’ta TOKİ kura çekimi ne zaman, TOKİ Kahramanmaraş kurasına katılacaklar listesi açıklandı mı? İşte kura çekiminin tarihi, saati, yeri ve ilçe ilçe konut dağılımı detayları.

Kahramanmaraş TOKİ kura çekimi ne zaman? 

Kahramanmaraş’taki hak sahipliği belirleme kura çekimi, resmi takvime göre 23 Ocak 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek. Kura çekimleri noter huzurunda yapılacak olup, TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Katılacak aday listeleri ve detaylı katılım bilgileri, TOKİ’nin resmi başvuru portalı üzerinden (talep.toki.gov.tr/500binkonut) il bazında yayımlanmaya başlandı; Kahramanmaraş’ta için liste kura tarihine yakın dönemde kesinleşecek.

Kahramanmaraş TOKİ kura çekimi ne zaman, TOKİ Kahramanmaraş kurasına katılacaklar listesi yayınlandı mı?

500 bin sosyal konut projesinde Kahramanmaraş TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri henüz yayınlanmadı.


TOKİ Kahramanmaraş kurasına katılacaklar listesi ile başvurusu reddedilenlerin isimleri için tıklayın

Kahramanmaraş’ta TOKİ konutları nereye yapılacak?

KAHRAMANMARAŞ merkez (DULKADİROĞLU,ONİKİŞUBAT) 4800

AFŞİN 600

ANDIRIN 50

ÇAĞLAYANCERİT 30

EKİNÖZÜ 35

ELBİSTAN 1500

GÖKSUN 180

NURHAK 250

PAZARCIK 400

TÜRKOĞLU 350 sosyal konut inşa edecek. 

TOKİ KONUT KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

TOKİ kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)

e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN


Kahramanmaraş'ta TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatları ne kadar, ödemeler nasıl olacak ne nasıl?

Kahramanmaraş'ta 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

Kahramanmaraş'ta 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

Kahramanmaraş'ta 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.


TOKİ EVLERİ NASIL OLACAK?

Kampanya kapsamında konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.

Projede yer alan konutların 200 bini 80 metrekarelik 2+11, 150 bini 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 dairelerden oluşacak.

#TOKİ
#Kahramanmaraş
#TOKİ Kahramanmaraş kura tarihi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Malatya kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? 500 bin konut Malatya kura çekimine katılacak isimler belli oldu mu?