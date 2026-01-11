Yeni Şafak
Bingöl'de okullar tatil mi? Bingöl Valilik açıklaması son durum

20:2511/01/2026, Pazar
Bingöl'de kar yağışı etkisini arttırdı. Meteorolojik tahminlerin ardından Bingöl'de özellikle akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Soğuk ve yağışlı havayla birlikte, kentte öğrenciler okullar tatil mi? sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte Bingöl Valiliği kar tatili açıklaması ve kentte son durum.

Yurdun büyük kısmında etkili olmaya başlayan soğuk ve kar yağışlı hava, Bingöl'de de kendisini gösterdi. Kar yağışının etkili olduğu Bingöl'de, okulların tatil edilip edilmediği de merak konusu oldu. İşte Bingöl Valiliğinden yapılan resmi açıklamalar.


BİNGÖL'DE OKULLAR TATİL Mİ? 12 OACAK


Bingöl’de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.


Bingöl Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Son meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde bu gece ve yarın beklenen kar yağışı etkilerinin aşırı buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ şeklinde olacağı yönündeki tahminler doğrultusunda öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini koruma amacıyla 12.01.2026 Pazartesi günü il merkezimiz ile ilçelerimizdeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir.

Kamuda çalışan engelli, hamile, kronik rahatsızlığı olan personelimiz ile çocuğu anaokulu ve kreşe devam eden kadın personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaklardır" denildi.

