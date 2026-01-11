Kocaeli’de okullar tatil mi 12 Ocak? Valilik açıklaması var mı? Kocaeli'de 5 okulun çatısı uçtu

Kocaeli’de meteorolojik verilere göre beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Darıca içesinde ise fırtınada çatıları hasar gören 5 okulda eğitime 4 gün ara verildi.
Kent genelinde etkili olan fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle birçok binanın çatısı uçarken, savrulan sac parçaları ve yalıtım malzemeleri park halindeki araçlarda hasara yol açtı, bazı araçlar devrildi.
KOCAELİ'DE EĞİTİME 1 GÜN ARA
Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklama şu şekilde;
Bir önceki açıklamamızda taşımalı eğitime 1 (bir) gün ara verilmişti ancak son meteorolojik verilere göre kar yağışının etkisini artıracağının değerlendirilmesi üzerine, 12 Ocak 2026 Pazartesi günü, ilimiz genelinde resmi, özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (Rehabilitasyon merkezleri ve Kur’an Kursları dahil) eğitim ve öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir.
Kamu kurumlarında çalışan gazi, malul gazi, hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile rehabilitasyon merkezi, anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) 1 (bir) gün idari izinli sayılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. T.C. KOCAELİ VALİLİĞİ
DARICA’DA 5 OKULDA 4 GÜN TATİL EDİLDİ
Öte yandan fırtına nedeniyle Darıca ilçesinde çatılarında hasar oluşan 5 okulda eğitime 4 gün süreyle ara verildi. Darıca Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi;
“8 Ocak tarihinde ilçemizde meydana gelen fırtına felaketi sonrası, çatıları hasar gören 5 okulumuzda acil onarım ve tadilat çalışmaları başlatılmıştır. Öğrencilerimizin can güvenliği gözetilerek, çalışmaların sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla aşağıda isimleri yer alan okullarımızda; 12 Ocak 2026 Pazartesi gününden 15 Ocak 2026 Perşembe günü (dahil) olmak üzere 4 (dört) gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi, Darıca Aslan Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mehmet Akif Ortaokulu, Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu, Tacirler Özel Eğitim ve Uygulama Okulu.”