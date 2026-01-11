Kocaeli’de okullar tatil mi 12 Ocak? Valilik açıklaması var mı? Kocaeli'de 5 okulun çatısı uçtu





KOCAELİ'DE EĞİTİME 1 GÜN ARA





Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklama şu şekilde;





Bir önceki açıklamamızda taşımalı eğitime 1 (bir) gün ara verilmişti ancak son meteorolojik verilere göre kar yağışının etkisini artıracağının değerlendirilmesi üzerine, 12 Ocak 2026 Pazartesi günü, ilimiz genelinde resmi, özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (Rehabilitasyon merkezleri ve Kur’an Kursları dahil) eğitim ve öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir.





Kamu kurumlarında çalışan gazi, malul gazi, hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile rehabilitasyon merkezi, anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) 1 (bir) gün idari izinli sayılacaktır.





Kamuoyuna saygıyla duyurulur. T.C. KOCAELİ VALİLİĞİ