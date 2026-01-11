Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Altın fiyatlarında ibre yukarı döndü: 11 Ocak gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatlarında ibre yukarı döndü: 11 Ocak gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?

09:1711/01/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

ABD Aralık ayı istihdam raporu açıklandı. Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam geçen yıl aralıkta 50 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşti. ABD istihdam verilerinin açıklanması sonrası altın fiyatlarında ibre yukarı döndü. Peki bugün gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?

ABD istihdam verilerinin beklentilerin altında kalması ve jeopolitik riskler, altın fiyatlarını rekora yaklaştırdı. Ons altın haftayı 4 bin 507 dolardan işlem görüyor. ABD istihdam verilerinin açıklanması sonrası altın fiyatlarını yeniden rekora yakın seviyelere taşıdı. Ons altın, 26 Aralık'taki tarihi zirvesine bir adım daha yaklaştı. Peki bugün gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte Altın fiyatlarında son durum bilgileri.

11 Ocak Pazar saat 09:16 itibarile altın fiyatları şöyle:

Gram altın ne kadar?

Gram altın alış fiyatı 6.250,51 TL

Gram altın satış fiyatı 6.251,35 TL

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın alış fiyatı 10.346,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı 10.418,00 TL

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın alış fiyatı 20.692,00 TL

Yarım altın satış fiyatı 20.836,00 TL

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altın alış fiyatı 41.256,00 TL

Cumhuriyet altın satış fiyatı 41.513,00 TL

#Altın fiyatları
#gram altın
#çeyrek altın fiyatı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Tunceli kura sonuçları: 500 bin konut Tunceli TOKİ kazananlar tam isim listesi