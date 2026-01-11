ABD istihdam verilerinin beklentilerin altında kalması ve jeopolitik riskler, altın fiyatlarını rekora yaklaştırdı. Ons altın haftayı 4 bin 507 dolardan işlem görüyor. ABD istihdam verilerinin açıklanması sonrası altın fiyatlarını yeniden rekora yakın seviyelere taşıdı. Ons altın, 26 Aralık'taki tarihi zirvesine bir adım daha yaklaştı. Peki bugün gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte Altın fiyatlarında son durum bilgileri.