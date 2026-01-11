ABD Aralık ayı istihdam raporu açıklandı. Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam geçen yıl aralıkta 50 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşti. ABD istihdam verilerinin açıklanması sonrası altın fiyatlarında ibre yukarı döndü. Peki bugün gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?
ABD istihdam verilerinin beklentilerin altında kalması ve jeopolitik riskler, altın fiyatlarını rekora yaklaştırdı. Ons altın haftayı 4 bin 507 dolardan işlem görüyor. ABD istihdam verilerinin açıklanması sonrası altın fiyatlarını yeniden rekora yakın seviyelere taşıdı. Ons altın, 26 Aralık'taki tarihi zirvesine bir adım daha yaklaştı. Peki bugün gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte Altın fiyatlarında son durum bilgileri.
11 Ocak Pazar saat 09:16 itibarile altın fiyatları şöyle:
Gram altın ne kadar?
Gram altın alış fiyatı 6.250,51 TL
Gram altın satış fiyatı 6.251,35 TL
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın alış fiyatı 10.346,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı 10.418,00 TL
Yarım altın ne kadar?
Yarım altın alış fiyatı 20.692,00 TL
Yarım altın satış fiyatı 20.836,00 TL
Cumhuriyet altını ne kadar?
Cumhuriyet altın alış fiyatı 41.256,00 TL
Cumhuriyet altın satış fiyatı 41.513,00 TL