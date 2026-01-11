Yozgat Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojiden alınan bilgilere göre ilimizde hâlihazırda devam eden kar yağışının aralıklı olarak süreceği ve düşük hava sıcaklığına bağlı meydana gelebilecek buzlanma sebebiyle muhtemel risklerin önüne geçmek amacıyla Yozgat il merkezimiz ile Akdağmadeni, Çandır, Çayıralan ve Saraykent ilçelerimizde 12 Ocak 2026 Pazartesi günü tüm kademedeki okullarımızda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir.