Yozgat'ta okullar tatil edildi mi? Valilikten flaş açıklama

23:1011/01/2026, Pazar
IHA
Yozgat Valiliği, yarın Yozgat il merkezi ile Akdağmadeni, Çandır, Çayıralan ve Saraykent ilçelerinde okulların yarın tatil edildiğini duyurdu.

Yozgat Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojiden alınan bilgilere göre ilimizde hâlihazırda devam eden kar yağışının aralıklı olarak süreceği ve düşük hava sıcaklığına bağlı meydana gelebilecek buzlanma sebebiyle muhtemel risklerin önüne geçmek amacıyla Yozgat il merkezimiz ile Akdağmadeni, Çandır, Çayıralan ve Saraykent ilçelerimizde 12 Ocak 2026 Pazartesi günü tüm kademedeki okullarımızda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir.


Kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz ile okul öncesi eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerimiz idari izinli sayılacaktır. Sağlık kurumlarında ve sahada acil durum görev sorumluluğu bulunan (jandarma, emniyet, AFAD vb.) kurumlardaki idari izin düzenlemesi, ilgili kurum amirleri tarafından kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde planlanacaktır. Eğitim öğretime ara verilmeyen ilçelerimiz, meteorolojik verilere göre kendi kurullarınca değerlendirecektir" denildi.

