MALATYA VALİSİ SEDDAR YAVUZ'DAN AÇIKLAMA

Malatya Valisi Seddar Yavuz, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;





Kıymetli Evlatlarım ,

Değerli Malatyalı Hemşehrilerim ;

12 Ocak 2026 Pazartesi günü İlimizde beklenen yoğun kar yağışı ve buna bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek buzlanma nedeniyle, vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına ilimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarında, 4-6 yaş Kur'an Kurslarında eğitim ve öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir.





Kamu kurumlarında görev yapan malul, gazi , engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Ayrıca, anne ve babası çalışan anaokulu ve kreşe devam eden çocukları bulunan personel ile engelli çocuğu bulunan personelden birinin, söz konusu tarihte idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir. Sağlık, Güvenlik ve 7/24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personellerin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir.



