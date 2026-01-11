Malatya'da beklenen yoğun kar yağışının ardından resmi açıklama az önce geldi. Binlerce öğrencinin heyecanla beklediği yarın okullar tatil mi? sorusu Malatya Valisi Seddar Yavuz'un açıklamasıyla yanıt buldu. İşte Malatya için alınan tatil kararı ve resmi duyuru.
Meteoroloji'den yapılan hava durumu tahminlerinde Malatya'da yoğun kar yağışı beklendiği bildirildi. Malatya'da beklenen kar yağışı ile birlikte, valilikten de okul tatili ile ilgili resmi açıklama geldi. İşte detaylar.
MALATYA VALİSİ SEDDAR YAVUZ'DAN AÇIKLAMA
Malatya Valisi Seddar Yavuz, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
Kıymetli Evlatlarım ,
Değerli Malatyalı Hemşehrilerim ;
12 Ocak 2026 Pazartesi günü İlimizde beklenen yoğun kar yağışı ve buna bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek buzlanma nedeniyle, vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına ilimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarında, 4-6 yaş Kur'an Kurslarında eğitim ve öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir.
Kamu kurumlarında görev yapan malul, gazi , engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Ayrıca, anne ve babası çalışan anaokulu ve kreşe devam eden çocukları bulunan personel ile engelli çocuğu bulunan personelden birinin, söz konusu tarihte idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir. Sağlık, Güvenlik ve 7/24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personellerin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir.
Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Alınan İlave Tedbirler İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı, don olayı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle; trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla ilave tedbirler alınmıştır.
Bu kapsamda; 12 Ocak 2026 Pazartesi günü, İl genelinde motosiklet, motorlu
bisiklet (mobilet) ve motorlu kurye faaliyetlerinin can ve mal güvenliğini
tehlikeye düşürebileceği değerlendirilmiş olup, bir (1) gün süreyle trafiğe
çıkışları yasaklanmıştır.
Alınan bu karar, sürücülerin ve vatandaşlarımızın güvenliğini korumaya
yönelik olup, hava koşullarının normale dönmesine bağlı olarak yeniden
değerlendirilecektir. Şehirler arası ve şehir içi ulaşımda aksaklık yaşanmaması için yeteri sayıda personel ve ekip görevlendirilmiştir.
Vatandaşlarımızın alınan tedbirlere uymaları, zorunlu olmadıkça trafiğe
çıkmamaları ve yetkili mercilerin yapacağı duyuruları takip etmeleri
önemle rica olunur.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.