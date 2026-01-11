Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
İŞKUR ilanları güncellendi: KPSS’li ve KPSS’siz binlerce personel alınacak! İşte Türkiye geneli İŞKUR açık iş ilanı

İŞKUR ilanları güncellendi: KPSS’li ve KPSS’siz binlerce personel alınacak! İşte Türkiye geneli İŞKUR açık iş ilanı

08:5111/01/2026, Pazar
G: 11/01/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

İŞKUR ocak ilanları yayımlandı. İŞKUR tarafından yayımlanan güncel iş ilanları, ocak ayı alımları kapsamında kamu ve özel sektörde geniş bir istihdam alanı sunuyor. Başta Orman Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Devlet Demiryolları olmak üzere birçok kurum sürekli işçi alımı gerçekleştirirken, KPSS şartı aranmayan ilanlar da dikkat çekiyor. İŞKUR açık iş listelerinde beden işçisi, temizlik görevlisi, güvenlik personeli, büro elemanı ve çeşitli teknik pozisyonlar öne çıkıyor. Türkiye genelinde farklı illerde çalışma imkânı sunan bu ilanlara, adaylar İŞKUR e-Şube üzerinden online olarak başvuru yapabiliyor. Ocak ayında yoğunlaşan İŞKUR iş ilanları, iş arayanlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte İŞKUR 2026 açık pozisyonlar – kpss’siz memur ve personel alımı açık iş ilanları.

İŞKUR, Türkiye'nin en önemli istihdam platformu olarak sürekli güncellenen açık iş ilanları ile iş arayanlara geniş fırsatlar sunmaktadır. Özellikle Ocak ayı İŞKUR alımları kapsamında, Devlet Demiryolları, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü gibi kurumlar KPSS'siz işçi alımlarını İŞKUR iş ilanı üzerinden duyurmakta olup, motor tamircisi, kaynakçı ve otomotiv elektrikçisi gibi pozisyonlarda istihdam sağlanmaktadır. İŞKUR açık iş ilanları, hem kamu hem özel sektörde binlerce pozisyonu kapsayarak, KPSS'siz İŞKUR alımları ile lise ve altı mezunlara da kapı aralamakta; başvurular e-Şube üzerinden kolayca yapılabilmektedir. Ocak ayı boyunca yayınlanan bu ilanlar, işsizlik sorununa çözüm üretirken, adayların güncel İŞKUR iş ilanlarını düzenli takip etmeleri büyük önem taşımaktadır. İşte güncel KPSS'siz İŞKUR e-Şube açık iş ilanları.

İŞKUR AÇIK İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYIN


KAMU PERSONEL ALIMI GÜNCEL İŞ İLANI İÇİN TIKLAYIN


#İŞKUR
#İŞKUR iş ilanı
#e-Şube açık iş ilanları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Tunceli kura sonuçları: 500 bin konut Tunceli TOKİ kazananlar tam isim listesi