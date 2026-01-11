Yeni Şafak
Barcelona-Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? El Clasico Barça Real maçı şifresiz kanalda mı canlı izlenecek? İspanya Süper Kupa Finali sahibini buluyor

21:1411/01/2026, Pazar
İspanya Süper Kupa finalinde futbol dünyasının en büyük rekabetlerinden biri yeniden sahnede. Barcelona ile Real Madrid, Suudi Arabistan’da kupayı kazanmak için karşı karşıya geliyor. Milli futbolcu Arda Güler’in de kadroda yer aldığı final mücadelesinin tarihi, saati, yayın kanalı ve muhtemel 11’leri futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki Barcelona-Real Madrid maçı hangi kanaldan canlı izlenecek? İşte maçın yayın bilgileri ile iki takımdan son gelişmeler.

İspanya Süper Kupa finali, El Clasico heyecanını bu kez Orta Doğu’ya taşıyor. Barcelona ile Real Madrid, Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde bulunan King Abdullah Sport City Stadyumu’nda şampiyonluk için sahaya çıkacak. Türk futbolseverlerin gözü ise Real Madrid forması giyen Arda Güler’in bu kritik karşılaşmadaki durumunda olacak.

Barcelona-Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Barcelona-Real Madrid mücadelesi 11 Ocak Pazar günü oynanacak. Final karşılaşması Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak. İspanya Süper Kupa finali, Türkiye’de S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.


Finale yolculuğu

Barcelona, yarı finalde Athletic Bilbao karşısında aldığı 5-0’lık net galibiyetle finale yükseldi. Real Madrid ise Madrid derbisinde Atletico Madrid’i 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı. İki dev kulüp, Süper Kupa finalinde bir kez daha karşı karşıya gelmiş oldu.

LaLiga’daki son durum

İspanya LaLiga’da bu sezon oynanan ilk El Clasico’yu Real Madrid 2-1 kazanmıştı. O karşılaşmada Arda Güler ilk 11’de sahaya çıkmış ve 66 dakika görev almıştı. Barcelona ligde lider konumda bulunurken, Real Madrid zirve takibini sürdürüyor.

Muhtemel İlk 11’ler

Barcelona’nın sahaya Joan Garcia, Balde, Cubarsi, Pedri, Lewandowski, Yamal, Raphinha, Fermin, De Jong, Kounde ve Eric ile çıkması bekleniyor.


Real Madrid’de ise Courtois, Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Camavinga, Arda Güler, Rodrygo, Bellingham ve Vinicius’un ilk 11’de yer alması öngörülüyor.

