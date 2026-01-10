Memur emeklisi maaş farkı yattı mı? 4C emekli maaş farkı ne zaman yatacak?

Memur emeklileri için ocak ayı maaş zammı yüzde 18,6 olarak kesinleşti. Ancak enflasyon verileri maaş ödemelerinin ardından açıklandığı için, zamdan kaynaklanan maaş farkı henüz hesaplara yansımadı. Bu nedenle memur emeklileri, fark ödemelerinin hangi tarihte yapılacağını yakından takip ediyor. Gözler şimdi Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan gelecek ödeme takvimine çevrildi.
TÜİK’in aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte memur emeklilerinin alacağı zam oranı yüzde 18,60 oldu. Zamlı maaşlar henüz ödenmeden önce aylıklarını alan emekliler için fark ödemesi gündeme geldi. Binlerce memur emeklisi, oluşan maaş farkının ne zaman yatırılacağını araştırıyor. Beklenen ödeme tarihi merak konusu oldu.
MEMUR MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Memur maaşları her ayın 15'inde hesaplara yatıyor. Ocak ayı memur maaşlarının da 15 Ocak 'ta ödenecek.
Örnek: 1 Ocakta göreve açıktan atanarak göreve başlayan personel 15 Ocakta peşin maaş ve 14 günlük kısıt maaş hak eder.
MEMUR MAAŞI 14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI NEREYE YATACAK, NASIL ÖĞRENİLİR?
Her yıl Ocak ve Temmuz ayında oluşan farklar nedeniyle ödeme günü belirleniyor ve memur-memur emeklileri farkları banka, PTT şubelerinden veya ATM'lerinden çekebiliyorlar.
Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı ödemesi maaş ödeme tarihi olan ayın 15'inde gerçekleşir. Maaş ödeme tarihinde olmazsa ilerleyen bir tarihte enflasyon farkı ödemelerinin yapılması bekleniyor.
MEMUR MAAŞ FARKI 2026 NE KADAR OLDU?
Memur ve memur emeklileri için zam oranı, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı üzerinden hesaplandı. Aralık verileriyle birlikte memurların enflasyon farkı yüzde 6,85 olarak oluştu. Buna 2026 yılının ilk 6 ayı için öngörülen yüzde 11’lik toplu sözleşme zammı da eklendiğinde, toplam zam oranı yüzde 18,60 oldu.
Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 50 bin 503 liradan 59 bin 896 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 22 bin 671 liradan 26 bin 887 liraya yükseldi. Buna toplu sözleşme gereği 1000 liranın da eklenmesiyle 27 bin 887 lira olacak.