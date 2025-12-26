KPSS sınavı kapsamında lisans, önlisans ve ortaöğretim düzeylerinde yapılacak oturumlara ilişkin başvuru tarihleri, adayların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan KPSS 2026 takvimi, lisans KPSS başvuru tarihleri, önlisans KPSS başvuru tarihleri ve ortaöğretim KPSS başvuru tarihleri ile birlikte sınav günleri, geç başvuru tarihleri ve sonuç açıklama tarihlerini de kapsıyor. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2026 sürecinde adayların, ÖSYM’nin resmi takvimini yakından takip ederek başvurularını zamanında tamamlaması, sınav ücretlerini belirtilen süre içinde yatırması ve başvuru kılavuzunda yer alan kurallara dikkat etmesi gerekiyor. ÖSYM sınav takvimi belli oldu. Peki KPSS sınavı ne zaman? İşte lisans önlisans ortaöğretim KPSS başvuru tarihi.

1 /5 ÖSYM sınav takvimini yayınladı. 2026 yılında uygulanacak olan ÖSYM sınavlarının tarihleri netleşti. KPSS lisans Genel Yetenek-Genel Kültür uygulaması 6 Eylül’de, KPSS alan bilgisi sınavı da 12-13 Eylül’de yapılacak. Peki 2026 KPSS önlisans ve ortaöğretim sınavı ne zaman? İşte detaylar.

2 /5 2026 KPSS lisans sınavı ne zaman? KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür uygulaması 6 Eylül’de, KPSS Alan Bilgisi uygulamaları 12-13 Eylül’de gerçekleştirilecek. KPSS Lisans ve Alan bilgisi başvuruları 1-13 Temmuz 2026 tarihinde yapılacak. Sınav sonuçları 7 Ekim'de açıklanacak.

3 /5 KPSS önlisans sınavı ne zaman? 2026 KPSS önlisans sınavı 4 Ekim’de yapılacak.

KPSS önlisans sınavı başvurusu ne zaman? 2026 KPSS önlisans sınavı başvurusu 29 Temmuz 10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. KPSS önlisans geç başvuruları da 19-20 Ağustos tarihinde alınacak.

2026 KPSSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSSS önlisans 2026 sonuçları ise 30 Ekim’de açıklanacak.

4 /5 KPSS Ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri 2026 KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak, 8 Eylül 2026 tarihinde sona erecek.