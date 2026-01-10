Yeni Şafak
İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman, 9 Mart’ta mı çekilecek? İşte OCAK güncel TOKİ 500 bin konut kura takvimi

12:5810/01/2026, Cumartesi
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında yürüttüğü kura çekimleri 29 Aralık’ta Adıyaman’dan başladı. İl il ilerleyen takvim kamuoyuyla paylaşılırken, sosyal medyada dolaşan tarih iddiaları İstanbul için kafa karışıklığına neden oldu. Bu gelişmelerin ardından “İstanbul TOKİ kura çekimi 9 Mart’ta mı yapılacak?” sorusu gündeme taşındı.

Aşamalı şekilde devam eden TOKİ kura çekimlerinde takvim netleşmeye devam ederken, İstanbul’a ilişkin ortaya atılan iddialar dikkat çekti. Resmi açıklamalar dışında paylaşılan tarihler vatandaşları tereddütte bırakırken, İstanbul kura çekimi için 9 Mart iddiası araştırılmaya başlandı.

İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Bazı haber platformlarında ve sosyal medya hesaplarında İstanbul kura çekiminin 9-12 Mart tarihlerinde gerçekleştirileceği iddia edildi.

Bakanlık kaynaklarından edindiği bilgilere göre bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Son verilere göre İstanbul kura tarihi henüz belli değil.

İSTANBUL'DA 1 MİLYONUN ÜZERİNDE BAŞVURU!

1,5 ayda 8 milyon kişinin başvurduğu TOKİ 500 bin konut projesinde geçerli başvuru sayısı 5 milyon 135 bin 324 olarak açıklanmıştı. Projede 100 bin konutla en yüksek kontenjanın ayrıldığı İstanbul'da ise başvuru sayısı 1 milyonu geçti.

KURA ÇEKİMLERİ TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR!

Hak sahipliğini belirleyecek kura çekimi, ilk olarak 29 Aralık'ta Adıyaman'da yapıldı.

Kura çekimi, 30 Aralık'ta Şırnak ve Hakkari, 5 Ocak'ta Siirt ve Van, 6 Ocak'ta Mardin ve Ağrı, 7 Ocak'ta ise Batman ile devam etti.

Kuralar YouTube üzerinden canlı olarak takip edilebiliyor. Kuranın ardından isim listesi TOKİ'nin resmi web sitesi üzerinden yayınlanıyor.

