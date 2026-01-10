İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman, 9 Mart’ta mı çekilecek? İşte OCAK güncel TOKİ 500 bin konut kura takvimi

İSTANBUL'DA 1 MİLYONUN ÜZERİNDE BAŞVURU!

1,5 ayda 8 milyon kişinin başvurduğu TOKİ 500 bin konut projesinde geçerli başvuru sayısı 5 milyon 135 bin 324 olarak açıklanmıştı. Projede 100 bin konutla en yüksek kontenjanın ayrıldığı İstanbul'da ise başvuru sayısı 1 milyonu geçti.