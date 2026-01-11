Tokat’ta ev sahibi olma hayali kuran binlerce kişinin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Noter huzurunda TOKİ tarafından gerçekleştirilecek çekilişle hak sahipleri belirlenecek. Peki Tokat TOKİ kura çekimi ne zaman, TOKİ Tokat kurasına katılacaklar listesi açıklandı mı, İşte kura çekiminin saati, yeri ve ilçe ilçe konut dağılım listesi.
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak hayata geçirilen 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında Türkiye genelinde 81 ilde toplam 500 bin sosyal konut inşa edilecek. Tokat’ta yapılacak kura çekimiyle birlikte projeden yararlanacak vatandaşlar netlik kazanacak. Sosyal konut projesi kapsamında Tokat’ta 3 bin 392 konut inşa edilecek. Peki Tokat TOKİ kura çekimi ne zaman, TOKİ Tokat kurasına katılacaklar listesi açıklandı mı? İşte kura çekiminin tarihi, saati, yeri ve ilçe ilçe konut dağılımı detayları.
Tokat TOKİ kura çekimi ne zaman?
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Tokat kurası 21 Ocak 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek çekilişle hak sahipleri belirlenecek.
Tokat TOKİ kura çekimi ne zaman?
500 bin sosyal konut projesinde Tokat TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri henüz yayınlanmadı.
Tokat TOKİ konutları nereye yapılacak?
TOKAT merkez 1130
ALMUS 140
ARTOVA 100
BAŞÇİFTLİK 100
ERBAA 600
ERBAA 47
NİKSAR 250
PAZAR 75
REŞADİYE 250
SULUSARAY 100
TURHAL 300
YEŞİLYURT 100
ZİLE 200 sosyal konut inşa edecek.
TOKAT TOKİ KONUT KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
TOKİ Tokat kurası çekildiğinde kura sonuçları isim listesi burada yer alacaktır.
TOKİ KONUT KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
TOKİ kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)
e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
