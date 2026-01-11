Şah 27 Temmuz 1980’de vefat ettiğinde, Farah Pehlevi kendisini resmi bir niteliği olmayan bir ifadeyle naibe ilan etti. Rıza Pehlevi ise yirminci doğum günü olan 31 Ekim 1980’de, kendisini İran’ın yeni şahı “Rıza Şah II” olarak ve Pehlevi Hanedanı'nın meşru varisi olarak ilan etti. Bu açıklamanın hemen ardından, ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü John Trattner, ABD hükümetinin Rıza Pehlevi'den uzak durduğunu bildirdi. Trattner Washington’ın kendisini desteklemeyi düşünmediğini, İran hükümetini tanımayı sürdürdüklerini açıkladı.

Pehlevi, 1985 yılında Yasmine Etemad-Amini ile bir ilişkiye başlamıştır. Çift, 12 Haziran 1986'da Greenwich, Connecticut'ta evlenmiştir. Yasmine Etemad-Amini bu evlililkten sonra soyadını Pehlevi'ye değiştirmiştir. Evlendikleri sırada Rıza Pehlevi 25, Yasmine ise 17 yaşındaydı. Günümüzde çiftin üç kızı vardır: Nur (3 Nisan 1992 doğumlu), İman (12 Eylül 1993 doğumlu) ve Farah (17 Ocak 2004 doğumlu).