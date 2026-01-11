Rıza Pehlevi, İran’ın son imparatorluk hanedanı olan Pehlevi Hanedanı’nın sürgündeki veliaht prensidir. 31 Ekim 1960’ta Tahran’da doğmuştur ve İran’ın son şahı Muhammed Rıza Pehlevi ile Şahbanu Farah Pehlevi’nin en büyük oğludur. 1980’den beri sürgündeki hanedanın başkanıdır. İran İmparatorluk Hava Kuvvetleri için pilotluk eğitimine başladı ve 1978’de 17 yaşında eğitim için ABD’ye gitti. Ancak 1979 İran Devrimi nedeniyle ailesiyle birlikte ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. İşte Iran şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin oğlu Rıza Pehlevi'nin hayatı.
Rıza Pehlevi, İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi ile Şahbanu Farah Pehlevi'nin en büyük oğlu olarak 1960 yılında Tahran'da doğdu. Pehlevi'nin kardeşleri arasında kız kardeşi Farahnaz, erkek kardeşi Ali Rıza ve kız kardeşi Leyla ile bir de üvey kız kardeşi Şehnaz bulunmaktadır. Pehlevi, yalnızca hanedan üyeleri ile saray çevresine açık olan ve kraliyet sarayında bulunan özel saray okulu'nda öğrenim gördü. Pilot olarak eğitim aldı.
İmparatorluk İran Hava Kuvvetleri'nde bir hava harp okulu öğrencisi olarak Pehlevi, pilotluk eğitimine devam etmesi için Ağustos 1978'de Amerika Birleşik Devletleri’ne gönderildi. Program kapsamında Cessna T-37 Tweet ve Northrop T-38 Talon uçaklarıyla uçuş eğitimi aldı. İran Devriminin ardından, planlanandan yaklaşık dört ay önce, Mart 1979’da üsten ayrıldı.
Pehlevi, Eylül 1979’da Williams College’da öğrenimine başladı, ancak 1980 yılında okuldan ayrıldı. Daha sonra Kahire Amerikan Üniversitesi'ne siyaset bilimi öğrencisi olarak kaydoldu.
Pehlevi, 1985 yılında Güney Kaliforniya Üniversitesinden mektupla öğretim yoluyla siyaset bilimi alanında lisans (BSc) derecesi aldı. Anadilinin Farsçaya ek olarak İngilizce ve Fransızca bilmektedir.
Şah 27 Temmuz 1980’de vefat ettiğinde, Farah Pehlevi kendisini resmi bir niteliği olmayan bir ifadeyle naibe ilan etti. Rıza Pehlevi ise yirminci doğum günü olan 31 Ekim 1980’de, kendisini İran’ın yeni şahı “Rıza Şah II” olarak ve Pehlevi Hanedanı'nın meşru varisi olarak ilan etti. Bu açıklamanın hemen ardından, ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü John Trattner, ABD hükümetinin Rıza Pehlevi'den uzak durduğunu bildirdi. Trattner Washington’ın kendisini desteklemeyi düşünmediğini, İran hükümetini tanımayı sürdürdüklerini açıkladı.
Pehlevi, 1985 yılında Yasmine Etemad-Amini ile bir ilişkiye başlamıştır. Çift, 12 Haziran 1986'da Greenwich, Connecticut'ta evlenmiştir. Yasmine Etemad-Amini bu evlililkten sonra soyadını Pehlevi'ye değiştirmiştir. Evlendikleri sırada Rıza Pehlevi 25, Yasmine ise 17 yaşındaydı. Günümüzde çiftin üç kızı vardır: Nur (3 Nisan 1992 doğumlu), İman (12 Eylül 1993 doğumlu) ve Farah (17 Ocak 2004 doğumlu).