Bugün futbolseverleri ekran başına kilitleyecek birçok kritik karşılaşma oynanacak. Türkiye’de Trendyol 1. Lig’de Sivasspor - Erzurumspor ve Pendikspor - Bodrumspor maçları dikkat çekerken, İspanya’da La Liga sahnesinde Rayo Vallecano - Mallorca ile Levante - Espanyol karşı karşıya gelecek. İspanya Süper Kupası Finali’nde ise Barcelona - Real Madrid dev derbide kupa için sahaya çıkacak. Avrupa’nın önde gelen liglerinden Serie A, Eredivisie ve Bundesliga maçları futbol gündemini belirlerken, İngiltere’de FA Cup ve Asya’da AFC U23 Championship mücadeleleri de günün öne çıkan karşılaşmaları arasında yer alıyor. 11 Ocak maç programı futbol dolu bir gün vadediyor.
Bugün yeşil sahalarda birbirinden çekişmeli maçlar oynanacak. Trendyol 1. Lig’de Sivasspor - Erzurumspor, Pendikspor - Bodrumspor karşı karşıya gelecek. İspanya La Liga’da Rayo Vallecano - Mallorca ile Levante - Espanyol kozlarını paylaşacak. Barcelona - Real Madrid İspanya Süper Kupa Final maçı için mücadele edecek. İtalya Serie A, Hollanda Eredivisie, Almanya Bundesliga ile İngiltere FA Cup ve AFC U23 Şampiyonası maçlarında da önemli maçlar oynanacak. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak? İşte 11 Ocak maç programı.
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? İşte 11 Ocak maç programı
13:30 Keçiörengücü - Hatayspor Trendyol 1. Lig tabii Spor 6
13:30 Sarıyer - Iğdırspor Trendyol 1. Lig TRT Spor
14:15 Heerenveen - Feyenoord Hollanda Eredivisie S Sport Plus
14:30 Lecce - Parma İtalya Serie A S Sport 2
14:30 Çin - Avustralya AFC U23 Şampiyonası Spor Smart
15:00 Kayserispor - Artis Brno hazırlık maçı Yayın Yok
15:00 Derby County - Leeds United İngiltere FA Cup tabii Spor
16:00 Sivasspor - Erzurumspor Trendyol 1. Lig TRT Spor
16:00 Rayo Vallecano - Mallorca İspanya La Liga S Sport
16:30 SC Telstar - Ajax Hollanda Eredivisie S Sport Plus
17:00 Fiorentina - Milan İtalya Serie A S Sport 2
17:00 Dundee FC - Hearts İskoçya Premier Lig S Sport Plus
17:00 Portsmouth - Arsenal İngiltere FA Cup tabii Spor
17:00 Tayland - Irak AFC U23 Şampiyonası Spor Smart
17:30 Monchengladbach - Augsburg Almanya Bundesliga S Sport Plus
18:15 Levante - Espanyol İspanya La Liga S Sport
19:00 Pendikspor - Bodrumspor Trendyol 1. Lig TRT Spor
19:30 Bayern Münih - Wolfsburg Almanya Bundesliga S Sport Plus
19:30 Manchester Utd - Brighton İngiltere FA Cup tabii Spor
20:00 Verona - Lazio İtalya Serie A S Sport 2
20:00 Nantes - Nice Fransa Kupası Bein Sports 4
22:00 Barcelona - Real Madrid İspanya Süper Kupa Final S Sport Plus
22:45 Inter - Napoli İtalya Serie A S Sport 2
23:00 Lille - Lyon Fransa Kupası Bein Sports 4