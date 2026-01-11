Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var? 11 Ocak maç programı

10:0311/01/2026, Pazar
Bugün futbolseverleri ekran başına kilitleyecek birçok kritik karşılaşma oynanacak. Türkiye’de Trendyol 1. Lig’de Sivasspor - Erzurumspor ve Pendikspor - Bodrumspor maçları dikkat çekerken, İspanya’da La Liga sahnesinde Rayo Vallecano - Mallorca ile Levante - Espanyol karşı karşıya gelecek. İspanya Süper Kupası Finali’nde ise Barcelona - Real Madrid dev derbide kupa için sahaya çıkacak. Avrupa’nın önde gelen liglerinden Serie A, Eredivisie ve Bundesliga maçları futbol gündemini belirlerken, İngiltere’de FA Cup ve Asya’da AFC U23 Championship mücadeleleri de günün öne çıkan karşılaşmaları arasında yer alıyor. 11 Ocak maç programı futbol dolu bir gün vadediyor.

Bugün yeşil sahalarda birbirinden çekişmeli maçlar oynanacak. Trendyol 1. Lig’de Sivasspor - Erzurumspor, Pendikspor - Bodrumspor karşı karşıya gelecek. İspanya La Liga’da Rayo Vallecano - Mallorca ile Levante - Espanyol kozlarını paylaşacak. Barcelona - Real Madrid İspanya Süper Kupa Final maçı için mücadele edecek. İtalya Serie A, Hollanda Eredivisie, Almanya Bundesliga ile İngiltere FA Cup ve AFC U23 Şampiyonası maçlarında da önemli maçlar oynanacak. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak? İşte 11 Ocak maç programı.


Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? İşte 11 Ocak maç programı

13:30 Keçiörengücü - Hatayspor Trendyol 1. Lig tabii Spor 6

13:30 Sarıyer - Iğdırspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

14:15 Heerenveen - Feyenoord Hollanda Eredivisie S Sport Plus

14:30 Lecce - Parma İtalya Serie A S Sport 2

14:30 Çin - Avustralya AFC U23 Şampiyonası Spor Smart

15:00 Kayserispor - Artis Brno hazırlık maçı Yayın Yok

15:00 Derby County - Leeds United İngiltere FA Cup tabii Spor

16:00 Sivasspor - Erzurumspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

16:00 Rayo Vallecano - Mallorca İspanya La Liga S Sport

16:30 SC Telstar - Ajax Hollanda Eredivisie S Sport Plus

17:00 Fiorentina - Milan İtalya Serie A S Sport 2

17:00 Dundee FC - Hearts İskoçya Premier Lig S Sport Plus

17:00 Portsmouth - Arsenal İngiltere FA Cup tabii Spor

17:00 Tayland - Irak AFC U23 Şampiyonası Spor Smart

17:30 Monchengladbach - Augsburg Almanya Bundesliga S Sport Plus

18:15 Levante - Espanyol İspanya La Liga S Sport

19:00 Pendikspor - Bodrumspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

19:30 Bayern Münih - Wolfsburg Almanya Bundesliga S Sport Plus

19:30 Manchester Utd - Brighton İngiltere FA Cup tabii Spor

20:00 Verona - Lazio İtalya Serie A S Sport 2

20:00 Nantes - Nice Fransa Kupası Bein Sports 4

22:00 Barcelona - Real Madrid İspanya Süper Kupa Final S Sport Plus

22:45 Inter - Napoli İtalya Serie A S Sport 2

23:00 Lille - Lyon Fransa Kupası Bein Sports 4

