İstanbul barajlarındaki doluluk oranı açıklandı: Alibeyköy, Ömerli, Terkos, Kazandere... 11 Ocak İSKİ baraj doluluk oranları son durum

09:0311/01/2026, Pazar
G: 11/01/2026, Pazar
İstanbul baraj doluluk oranı
İSKİ, İstanbul'un baraj doluluk oranlarını düzenli olarak duyurmaya devam ediyor. İstanbul'da su bilgilerini merak edenler, İSKİ'nin resmi açıklamaları ile güncel baraj doluluk oranlarını öğrenebilmekte. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kentte su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, yüzde 19.24 seviyelerinde. Kentte su sağlayan barajlar arasında su doluluk seviyesi en düşük Pabucdere Barajı'nda oldu. Peki, İstanbul'da hangi barajda ne kadar su kaldı? İşte, Alibeyköy, Ömerli, Terkos, Kazandere ve diğer barajlardaki doluluk oranları.

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını duyurmaya devam ediyor. İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk miktarları, mevsimsel değişimler ve yağışın değişmesine göre düzenli olarak takip ediliyor.
İSKİ İstanbul barajlarındaki doluluk oranı
nın ortalamasını açıkladı. Peki İstanbul barajları doluluk oranı yüzde kaç? İşte İSKİ İstanbul'da barajların doluluk oranı.

İstanbul barajları doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) barajlardaki son durum verisini paylaştı. İstanbul'da etkili olan yağışlı havanın ardından barajlardaki su seviyesinde artış yaşandı.

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre 11 Ocak itibariyle yüzde 19.24 oldu. Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 58.85 ile Elmalı, en düşük su miktarı ise yüzde 4.7 ile Pabucdere oldu.

İstanbul'da hangi barajda ne kadar su var, doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ'nin paylaştığı
İstanbul barajları doluluk oranı
şu şekilde:

Ömerli yüzde 23.68

Darlık yüzde 30.51

Elmalı yüzde 58.85

Terkos yüzde 15.72

Alibey yüzde 12.14

Büyükçekmece yüzde 15.83

Sazlidere yüzde 13.23

Istrancalar yüzde 38.47

Kazandere yüzde 4.28

Pabucdere yüzde 4.7

#İSKİ
#İstanbul baraj doluluk oranları
#İstanbul
