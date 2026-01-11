İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını duyurmaya devam ediyor. İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk miktarları, mevsimsel değişimler ve yağışın değişmesine göre düzenli olarak takip ediliyor.

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre 11 Ocak itibariyle yüzde 19.24 oldu. Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 58.85 ile Elmalı, en düşük su miktarı ise yüzde 4.7 ile Pabucdere oldu.