Bursa’da 15 Şubat 2026 Pazar günü bazı ilçe ve mahallelerde planlı çalışma ve arıza nedeniyle su kesintileri yaşanıyor. BUSKİ tarafından yapılan açıklamada, kesintilerin belirli saat aralıklarında uygulanacağı ve vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği belirtildi. İşte 15 Şubat Bursa su kesintisi detayları…

1 /4 Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ), planlı su kesintisine ilişkin önemli bir duyuru yayımladı. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek altyapı çalışmaları nedeniyle bugün bazı ilçe ve mahallelerde suların kesileceğini açıkladı. Peki Bursa'da sular ne zaman gelecek? İşte Bursa BUSKİ su kesintisi 15 Şubat programı.

2 /4 Mudanya’da Sular Ne Zaman Gelecek? BADEMLİ Planlanan Başlangıç Tarihi: 07/02/2026 09:00 Planlanan Bitiş Tarihi: 21/02/2026 18:00 Kesim Tarihi: 07/02/2026 09:00 Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mudanya İlçesi, Bademli Mahalleleri Mehter Caddesi ve civarında, 07.02.2026 - 21.02.2026 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

3 /4 Mustafakemalpaşa'da Sular Ne Zaman Gelecek? HAMZABEY Planlanan Başlangıç Tarihi: 08/02/2026 09:00 Planlanan Bitiş Tarihi: 18/02/2026 18:00 Kesim Tarihi: 08/02/2026 09:00 Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklarda, 08.02.2026 - 18.02.2026 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.