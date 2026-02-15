İl il TOKİ kura takvimi, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanmaya devam ediyor. Eskişehir’de yapılacak konutlar için kura çekimi yarın (16 Şubat) Osmangazi Üniversitesi Prof. Dr. Necat Akdeniz Akgün Konferans Salonu’nda saat 11.00’de gerçekleşecek ve hak sahipleri belirlenecek. TOKİ Eskişehir kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi açıklandı. İşte 500 bin konut Eskişehir kura çekilişine katılacaklar listesi.
Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında Eskişehir’de yapılacak olan 6 bin 55 konut için geri sayım başlarken kuranın ne zaman ve nerede yapılacağı belli oldu. TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, Eskişehir kura çekimi 16 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 11:00'de Osmangazi Üniversitesi Prof. Dr. Necat Akdeniz Akgün Konferans Salonu’nda yapılacak. TOKİ Eskişehir kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi açıklandı. İşte 500 bin konut Eskişehir kura çekilişine katılacaklar listesi.