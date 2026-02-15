Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında Eskişehir’de yapılacak olan 6 bin 55 konut için geri sayım başlarken kuranın ne zaman ve nerede yapılacağı belli oldu. TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, Eskişehir kura çekimi 16 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 11:00'de Osmangazi Üniversitesi Prof. Dr. Necat Akdeniz Akgün Konferans Salonu’nda yapılacak. TOKİ Eskişehir kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi açıklandı. İşte 500 bin konut Eskişehir kura çekilişine katılacaklar listesi.