Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okullarda görevlendirilmek üzere İŞKUR üzerinden gerçekleştirilen TYP (yeni adıyla İUP) personel alımı süreci 2026 yılı için hız kazandı. Binlerce adayın beklediği temizlik görevlisi alımlarında başvuru ekranı açıldı. Başvuru işlemleri, İŞKUR’un internet portalı üzerinden yapılacak. İşte il il başvuru şartları, kura çekimi ve kayıt detayları...
MEB Okullarına TYP ile Personel Alımı Başladı
2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlamasıyla birlikte, okulların temizlik, çevre düzenlemesi ve güvenlik ihtiyacını karşılamak amacıyla İŞKUR üzerinden Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında alımlar başladı. Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde yürütülen bu programda, özellikle temizlik görevlisi kadroları için yoğun bir talep gözleniyor. Yeni düzenlemelerle birlikte İşgücü Uyum Programı (İUP) çatısı altında da değerlendirilen bu süreçte, adaylar yerleşik bulundukları illerdeki ilanlara başvuru yapabiliyor.
İŞKUR TYP BAŞVURULARI NE ZAMAN?
İŞKUR üzerinden yürütülen TYP alımlarında süreç, her il için ayrı şekilde planlanıyor. Bu nedenle adayların, kendi şehirleri için yayımlanan ilanların tarihlerini il/ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü duyurularına göre kontrol etmesi gerekiyor. İlanlar Adana, Bursa, İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere birçok il için e-Şube sisteminde yayınlanıyor.
İŞKUR TYP BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
TYP başvurusu yapmak için bireysel üye olarak giriş yapmanız gerekmektedir. Bireysel üye değilseniz; önce üye olma adımlarını takip ederek İŞKUR Portal Sistemi'ne kayıt olmalısınız.
TYP KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Toplum Yararına Program kapsamında görevlendirilecek kişilerin kura sonuçları, illerin resmi internet sayfaları üzerinden T.C. kimlik numarası ile sorgulanabiliyor. Başvuruların ardından açıklanacak kura sonuçlarıyla birlikte yerleştirilen adaylar, ilgili kontenjanlarda temizlik görevlisi olarak göreve başlayacak.