Diyanet 2026 fitre miktarı: Fitre ne kadar oldu? Fitre (Sadaka-i Fıtır) ve fidye arasındaki fark nedir?

23:083/02/2026, Salı
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2026 Ramazan ayı için fitre (sadaka-i fıtr) bedelini kişi başı 240 TL olarak belirledi. Açıklamaya göre bu tutar, 2026 Ramazan başlangıcından 2027 Ramazan başlangıcına kadar geçerli olacak. Kurul ayrıca 240 TL’nin günlük oruç fidyesi bedeli olarak da kullanılabileceğini bildirdi.

Ramazan 2026 fitre bedeli, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 240 TL olarak duyuruldu.
Türkiye genelinde milyonlarca kişi tarafından merak edilen “2026 fitre ne kadar, kişi başı kaç TL?” sorusunun yanıtı böylece netleşti. Diyanet’e göre belirlenen bu meblağ, aynı zamanda 1 günlük fidye tutarı olarak da kabul ediliyor.

Fitre bedeli 2026: Kişi başı kaç TL?

Din İşleri Yüksek Kurulu’nun kararına göre, 2026 yılı Ramazan ayından 2027 yılı Ramazan ayına kadar
fitre miktarı 240 TL
olacak. Kurul kararında, hadis-i şeriflerde geçen ölçüler ile günümüz sosyo-ekonomik şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacının dikkate alındığı belirtildi.

Kurul ayrıca, her mükellefin kendi günlük gıda harcamasını esas alarak daha yüksek bir meblağı fitre olarak verebileceğini vurguladı. Fitrenin nakit olarak ödenebileceği gibi, gıda gibi aynî yardımlar şeklinde de verilebileceği ifade edildi.

1 aylık fidye tutarı 2026: kaç TL?

Diyanet’in açıklamasına göre fitre bedeli ile günlük oruç fidyesi bedeli aynı kabul ediliyor. Buna göre 2026’da 1 günlük fidye 240 TL olduğundan, 1 aylık (30 gün) fidye tutarı 7.200 TL olarak hesaplanıyor.

Fitre nedir?

Fitre ya da Fıtır sadakası, Ramazan Bayramı’na ulaşan ve temel ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan Müslümanların, hem kendileri hem de bakmakla yükümlü oldukları kişiler için yerine getirdiği mali bir ibadet olarak tanımlanıyor. Fitre, toplumda yardımlaşmanın güçlenmesine ve ihtiyaç sahiplerinin bayram sevincine katılmasına katkı sağlıyor.

Fitre farz mıdır, kimlere verilir?

Diyanet’in tanımına göre fitre, Ramazan Bayramı’nın birinci günü tan yerinin ağarmasıyla vacip hale gelir. Ancak ihtiyaç sahiplerinin bayrama hazırlık yapabilmesi için Ramazan ayı içinde de verilebileceği belirtiliyor.

Fıtır sadakası, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul Müslümanlara verilir. Fitreyi veren kişinin bu yardımdan doğrudan ya da dolaylı şekilde faydalanmaması esas kabul edilir.

Hanefî mezhebine göre fitre; anne-baba, dede-nineler, çocuklar, torunlar, eş ve nisap miktarı mala sahip zengin kişilere verilemez. Ayrıca kardeş, teyze, dayı, amca, hala gibi yakın akrabalara - ihtiyaç sahibi olmaları şartıyla - fitre verilebileceği ifade ediliyor.

Bir fitrenin (fıtır sadakası) veya bir oruç fidyesinin bölünerek verilmesi caiz midir?

Fitre (fıtır sadakası)
, Ramazan Bayramı’na kavuşan ve temel ihtiyaçlarının dışında nisab miktarı mala sahip olan Müslümanların, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için yerine getirmeleri gereken malî bir ibadettir.
Fitre
,
kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul Müslümanlara verilir. Bir fakire bir fitre verilebileceği gibi birden fazla fitre de verilebilir.
Bir fitre miktarının birkaç fakire bölüştürülerek verilmesi diğer mezheplere göre caizken (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, 2/120; Kurtûbî, el-Kâfî,1/324; İbn Kudâme, el-Muğnî, 3/99) Hanefîlere göre ihtilaflıdır. (Molla Hüsrev, Dürerü’l-Hükkâm, 1/196; İbn Nüceym, Bahru’r-Râik, 2/275; İbn’ül Hümâm, Fethu’l Kadîr, 2/300) Bazı Hanefî âlimler Hz. Peygamber’in (s.a.s.) “Bugün (Bayram günü) fakirleri istemekten müstağni kılın.” (Darekutnî, Sünen, 3/89 [2133]; Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, 4/292 [7739]) hadisine binaen fitrenin maksadının bayram gününde fakirlerin ihtiyaçlarının karşılanması olduğunu ve bundan dolayı da bir fitre miktarının bölünemeyeceğini söylemişlerdir. Diğerleri ise bu hadisteki buyruğun tek tek fertleri değil toplumu kapsadığını, fakirlerin ihtiyaçlarının karşılanmasının herkesin fitresini vermesiyle mümkün olduğunu ifade etmiş ve fitrenin bölünerek verilmesine cevaz vermişlerdir. (Tahtâvî, Hâşiye, 725; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, 2/367; Bilmen, İlmihâl, 347)

Fidye nedir?

Oruç fidyesi
ise ihtiyarlık veya şifa ümidi olmayan bir hastalık sebebiyle oruç tutamayan kimsenin daha sonra bu oruçları kaza etme imkânı da bulamazsa her güne karşılık vermekle sorumlu olduğu aynî/nakdî miktardır. (Serahsî, el-Mebsût, 3/100; Merğînânî, el-Hidâye, 1/124)

Bir fidye miktarının bölünerek verilmesinde ihtilaf bulunmakla birlikte Hanefî mezhebinde İmam Ebû Yusuf’a dayandırılan görüşe göre bir fidye birkaç fakire de verilebilir. (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, 2/427; İbn Nüceym, Bahru’r-râik, 2/308-309, 3/33-34; Tahtâvî, Hâşiye, 688-699)

Sonuç olarak bir fitre veya fidyenin bölünmeden bir fakire verilmesi evlâ olmakla birlikte bölünerek de verilebilir.

