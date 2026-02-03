Yeni Şafak
Bugün hangi maçlar oynanacak, kimin maçı var? 3 Şubat Salı maç programı

13:103/02/2026, Salı
G: 3/02/2026, Salı
Futbolseverler bugün birbirinden çekişmeli karşılaşmaları izleyecek. Ziraat Türkiye Kupası maçları tüm hızıyla devam ediyor. Trabzonspor’un konuğu Fethiyespor olurken, Bodrumspor, Samsunspor’a konuk olacak. UEFA Gençlik Ligi’nde de zorlu maçlar oynanacak. Real Madrid evinde Marsilya’yı ağırlayacak. Chelsea’nin rakibi ise PSV olacak. Marsilya - Rennes Fransa Kupası maçında kapışacak. İşte 3 Şubat Salı bugün oynanacak maçlar.

Bugün kimin maçı var? sorusu futbol heyecanı yaşamak isteyenler tarafından merak konusu. Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası maçında Beyoğlu Yeni Çarşı ile mücadele edecek. İngiltere Lig Kupası Yarı Final maçında Arsenal’in rakibi Chelsea zorlu mücadeleye çıkacak. Fransa Kupası maçında da Marsilya ile Rennes takımları yeşil sahada kozlarını paylaşacak. İşte 3 Şubat Salı bugünkü maçlar.

Bugün kimin maçı oynanacak?

13:00 Iğdırspor - Antalyaspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK A Spor

15:30 Samsunspor - Bodrumspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK A Spor

16:00 AZ Alkmaar - Dortmund UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv

18:00 Club Brugge - Monaco UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv

18:00 Real Madrid - Marsilya UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv

18:00 Ç.Rizespor - Beyoğlu Yeni Çarşı Ziraat Türkiye Kupası ZTK A Spor

20:00 Chelsea - PSV UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv

20:30 Trabzonspor - Fethiyespor Ziraat Türkiye Kupası ZTK A Spor

22:00 AZ Alkmaar - Twente Hollanda KNVB Beker Çeyrek Final Sıfır TV

22:30 Reims - Le Mans Fransa Kupası Bein Sports 4

22:45 Bayer Leverkusen - St. Pauli Almanya Kupasi DFB Pokal Çeyrek Final Sıfır TV Youtube

22:45 Bologna - Milan İtalya Serie A S Sport Plus

23:00 Arsenal - Chelsea İngiltere Lig Kupası Yarı Final Exxen

23:00 Albacete - Barcelona İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Çeyrek Final S Sport Plus

23:10 Marsilya - Rennes Fransa Kupası Bein Sports 3

