TOKİ BİLECİK KURA ÇEKİLİŞ TAKVİMİ: TOKİ Bilecek kura çekilişi ne zaman? Bilecek bin 419 TOKİ kura çekiliş tarihi

500 bin sosyal konut projesi kapsamında TOKİ kuraları il il devam ederken, Bilecek’te başvuru yapan binlerce vatandaş kura tarihine kilitlendi. Bilecek merkez ve ilçelerinde yapılacak bin 419 konut için çekilişin ne zaman gerçekleştirileceği merak konusu oldu.

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı hız kesmeden sürüyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından birçok ilde hak sahipleri belirlenirken, gözler şimdi Bilecek’e çevrildi. Kentte inşa edilecek 1419 konut için yapılacak kura çekiminin tarihi, başvuru sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.

TOKİ Bilecek kura çekilişi ne zaman?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi takvimi hızla işliyor. Bilecek için yapılacak kura çekimi ile hak sahipleri belirlenecek. TOKİ çekiliş sonrası sonuçlar e-Devlet ve TOKİ'nin kendi sayfası üzerinden yayınlanacak. TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Bilecek’te bin 419 konut inşa edilecek. Bilecek için kura çekiliş tarihine ilişkin TOKİ’den resmi bir açıklama henüz gelmedi.

Bilecek TOKİ kura çekilişine katılacakların isimleri belli oldu mu?

500 bin sosyal konut projesinde Bilecek TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri henüz yayımlanmadı.


TOKİ Bilecek kurasına katılacaklar listesi ile başvurusu reddedilenlerin isimleri için tıklayın

TOKİ Bilecek kura çekiliş sonuçları nereden ve nasıl öğrenilecek?

TOKİ Bilecek kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ resmi web sitesi ve e-Devlet üzerinden açıklanacak. Böylece aynı gün içinde asil olarak belirlenmiş hak sahipleri kura sonuçlarını öğrenebilecek.


TOKİ BİLECİK KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI TOKİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Bilecek’te TOKİ konutları nerede, hangi ilçelerde yapılacak?

Bilecik'te TOKİ konut fiyatları ne kadar?

TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tipine göre Bilecik'te fiyatlar şu şekilde:

Bilecik'te 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

Bilecik'te 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

Bilecik'te 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

#Bilecek
#TOKİ
#Bilecik TOKİ kura çekilişi
