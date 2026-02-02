TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından birçok ilde hak sahipleri belirlenirken, şimdi gözler Adana’ya çevrildi. Kentte inşa edilecek 12 bin 400 konut için yapılacak kura çekiminin tarihi ise başvuru sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.
Adana TOKİ kura çekimi için geri sayım başladı. TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kentte inşa edeceği 12 bin 400 konutun hak sahipleri, yapılacak kura çekimiyle belirlenecek.
TOKİ Adana kura çekilişi ne zaman?
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde hayata geçirilecek sosyal konutlar için il il kura çekimleri devam ediyor. Adana merkez ve ilçelerinde inşa edilecek 12 bin 400 konut için kura çekim tarihi henüz resmi olarak duyurulmadı.
Adana TOKİ kura çekilişine katılacakların isimleri belli oldu mu?
500 bin sosyal konut projesinde Adana TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri henüz yayımlanmadı.
TOKİ Adana kura çekiliş sonuçları nereden ve nasıl öğrenilecek?
TOKİ Adana kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ resmi web sitesi ve e-Devlet üzerinden açıklanacak. Böylece aynı gün içinde asil olarak belirlenmiş hak sahipleri kura sonuçlarını öğrenebilecek.
Adana'da TOKİ konutları nerede, hangi ilçelerde yapılacak?
ADANA (ÇUKUROVA, SARIÇAM) 9700
ALADAĞ 200
CEYHAN 600
FEKE 200
İMAMOĞLU 200
KARAİSALI 300
KARATAŞ 300
KOZAN 150
POZANTI 200
SAİMBEYLİ 150
TUFANBEYLİ 200
YUMURTALIK 200
Adana TOKİ konut fiyatları ne kadar?
TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tipine göre Adana'da fiyatlar şu şekilde:
Adana'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Adana'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Adana'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.