Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
TOKİ Adana kura çekilişi ne zaman? 500 bin konut Adana 12 bin 400 TOKİ kura çekiliş tarihi

TOKİ Adana kura çekilişi ne zaman? 500 bin konut Adana 12 bin 400 TOKİ kura çekiliş tarihi

10:502/02/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından birçok ilde hak sahipleri belirlenirken, şimdi gözler Adana’ya çevrildi. Kentte inşa edilecek 12 bin 400 konut için yapılacak kura çekiminin tarihi ise başvuru sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.

Adana TOKİ kura çekimi için geri sayım başladı. TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kentte inşa edeceği 12 bin 400 konutun hak sahipleri, yapılacak kura çekimiyle belirlenecek.

TOKİ Adana kura çekilişi ne zaman?

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde hayata geçirilecek sosyal konutlar için il il kura çekimleri devam ediyor. Adana merkez ve ilçelerinde inşa edilecek 12 bin 400 konut için kura çekim tarihi henüz resmi olarak duyurulmadı.


Adana TOKİ kura tarihi için tıklayın

Adana TOKİ kura çekilişine katılacakların isimleri belli oldu mu?

500 bin sosyal konut projesinde Adana TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri henüz yayımlanmadı.

TOKİ Adana kurasına katılacaklar listesi ile başvurusu reddedilenlerin isimleri için tıklayın



TOKİ Adana kura çekiliş sonuçları nereden ve nasıl öğrenilecek?

TOKİ Adana kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ resmi web sitesi ve e-Devlet üzerinden açıklanacak. Böylece aynı gün içinde asil olarak belirlenmiş hak sahipleri kura sonuçlarını öğrenebilecek.

TOKİ ADANA KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI TOKİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Adana'da TOKİ konutları nerede, hangi ilçelerde yapılacak?

ADANA (ÇUKUROVA, SARIÇAM) 9700

ALADAĞ 200

CEYHAN 600

FEKE 200

İMAMOĞLU 200

KARAİSALI 300

KARATAŞ 300

KOZAN 150

POZANTI 200

SAİMBEYLİ 150

TUFANBEYLİ 200

YUMURTALIK 200

Adana TOKİ konut fiyatları ne kadar?

TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tipine göre Adana'da fiyatlar şu şekilde:


Adana'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

Adana'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.


Adana'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

#TOKİ
#Adana
#TOKİ Adana kura çekilişi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BDDK’dan borçlulara nefes aldıracak adım! Kredi ve kredi kartı borç yapılandırması nasıl olacak? İşte borca göre taksit tutarları