TOKİ Osmaniye kura çekimi ne zaman hangi gün yapılacak? Osmaniye 2 bin 990 konut TOKİ kura çekilişine katılacaklar belli oldu mu?

Bakan Murat Kurum tarafından paylaşılan verilere göre, bu hafta çekilişi yapılacak illerin kura takvimi netleşti. Osmaniye kura çekimi, TOKİ Osmaniye kura çekilişi ve Osmaniye TOKİ kura çekiliş tarihi ile ilgili tüm detaylar bu kapsamda açıklanmış olup, söz konusu tarihte noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişle hak sahipleri belli olacaktır. Bu süreç, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Osmaniye'de planlanan konutlar için başvuran vatandaşlara önemli bir gelişme sunmaktadır.