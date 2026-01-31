İran'da şiddetli patlama meydana geldi: Ölü ve yaralılar var

İran'ın Hormozgan eyaletine bağlı Bandar Abbas'ın Azadegan bölgesinde güçlü bir patlama meydana geldiği bildirildi. Olayda can kayıplarının olduğu belirtildi.
Can kaybı olduğu belirtildi.
Hedef devrim muhafızları mı?
Saldırıda İran Devrim Muhafızları komutanlarının hedef alındığı iddialarına yalanlama geldi.
Patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğu ifade edilirken 4 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.
