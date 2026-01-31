Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
İran'da şiddetli patlama meydana geldi: Ölü ve yaralılar var

İran'da şiddetli patlama meydana geldi: Ölü ve yaralılar var

15:1331/01/2026, Cumartesi
G: 31/01/2026, Cumartesi
Diğer
Sonraki haber

İran'ın Hormozgan eyaletine bağlı Bandar Abbas'ın Azadegan bölgesinde güçlü bir patlama meydana geldiği bildirildi. Olayda can kayıplarının olduğu belirtildi.

İran'ın Hormozgan eyaletine bağlı Bandar Abbas'ın Azadegan bölgesinde güçlü bir patlama meydana geldiği bildirildi.


Can kaybı olduğu belirtildi.


Hedef devrim muhafızları mı?


Saldırıda İran Devrim Muhafızları komutanlarının hedef alındığı iddialarına yalanlama geldi.


Patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğu ifade edilirken 4 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.



#İran
#Azadegan
#patlama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
RESMİ GAZETE ATAMA KARARLARI 31 Ocak 2026: Diyanet İşleri Başkanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Büyükelçiliklerde yeni atamalar ve görevden almalar açıklandı