Dışişleri'nden Batı Şeria'daki İsrail terörüne kınama

17:48 21/03/2026, Cumartesi
Foto: Arşiv
Dışişleri Bakanlığı, İsrailli işgalcilerin son dönemde Batı Şeria'da artan terör ve yerleşim faaliyetleri ile İsrail güvenlik güçlerinin Filistinlilere yönelik baskısını kınadı.

Bakanlık, Batı Şeria'daki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Batı Şeria'da son dönemde daha da artan işgalci terörü ve işgal faaliyetleri ile İsrail güvenlik güçlerinin Filistinlilere yönelik baskısının kınandığı belirtildi.

Ayrıca açıklamada, "İsrail'in bölgede kalıcı barışın anahtarı olan iki devletli çözümü aşındırmayı amaçlayan ilhak uygulamalarına ve Filistinlilerin, başta yaşam hakkı olmak üzere, temel haklarını hedef alan yerleşimci terörüne derhal son verilmesi hem uluslararası hukuk hem de bölgenin istikrarı bakımından temel bir gerekliliktir." ifadesine yer verildi.

