TÜMOSAN Konyaspor finalde: Beşiktaş'ı saf dışı bıraktı (ÖZET)

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde TÜMOSAN Konyaspor rakibi Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek finale yükseldi. Turu getiren golü 90+8. dakikada Enis Bardhi (P) kaydetti. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
TÜMOSAN Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi yeşil-beyazlılar 1-0 kazanarak finale yükseldi. Konya'ya turu getiren golü 90+8. dakikada Enis Bardhi (P) attı.
Finale yükselen TÜMOSAN Konyaspor'un rakibi Gençlerbirliği-Trabzonspor eşleşmesinden galibiyetle ayrılan taraf olacak.
Türkiye Kupası finali 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanacak.
6' Sağdan kullanılan kornerde ceza sahası içinde iyi yükselen Oh'un kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.
36' Ceza sahası dışından sol çaprazdan Toure'nin uzak köşeye yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak üst direkten döndü.
43' TÜMOSAN Konyaspor savunmasından seken topu ceza sahası hafif sağ çaprazından tamamlamak isteyen Oh'un şutunda, kaleci Bahadır Han Güngördü uzanarak meşin yuvarlağı çıkardı.
63' Olaitan’ın pasıyla buluşan Oh’un ceza sahasına girdikten sonra çektiği şutta savunmadan seken top kaleci Bahadır Güngördü’de kaldı.
65’ Sağ taraftaki Olaitan’ın pasıyla merkezde buluşan Orkun Kökçü’nün topu önüne aldıktan sonra yaya yakın bir noktadan şutunda meşin yuvarlak yan direkten döndü.
75’Olaitan’ın ceza sahasına havalandırdığı topa ceza sahası içi sağ çaprazdaki Asllani, gelişine vurdu. Bu oyuncunun şutunda top yandan auta çıktı. 80’inci dakikada sol taraftaki Berkan Kutlu’nun ceza sahasına çevirdiği topa Bardhi vurdu, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
81’ Toure’nin pasıyla sağ kanatta buluşan Olaitan, çaprazdan ceza sahasına girdi. Rakibini geçen Olaitan’ın şutunda savunmadan seken top kornere çıktı. Konyaspor,
90+5’inci dakikada TÜMOSAN Konyaspor penaltı kazandı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Olaigbe, Olaitan’ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Adnan Deniz Kayatepe bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.
90+8’ Penaltıyı kullanan Bardhi, topu sol köşeden ağlara gönderdi: 0-1.