Futbolcu Kaan Kundakçı cinayetinde flaş gelişme: Katil zanlısı dahil 8 kişi gözaltında

18:0021/03/2026, Cumartesi
Ümraniye'de araç içinde silahlı saldırıya uğrayan futbolcu Kaan Kundakçı hayatını kaybetti.
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde silahlı saldırıda öldürülen Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin aralarında katil zanlısı Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun da yer aldığı 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda cinayet silahı da ele geçirildi.

Olay, 19 Mart gecesi Ümraniye Sıddık Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, rapçi Canbay & Wolker grubundan Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi.

Canbay, araları iyi olduğu öğrenilen arkadaşı Kubilay Kundakçı’dan (21) yardım istedi. Kubilay Kundakçı, Vahap Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte, Aleyna Kalaycıoğlu’nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti.

Lüks araçlarla gelip ateş açtılar

Grup araç içerisinde beklediği sırada, iddiaya göre olay yerine çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler saldırı gerçekleştirdi.

Barıştırmak isterken öldürüldü

Şüphelilerden Alaattin Kadayıfçıoğlu, araç içerisindeki gruba ateş açtı. Kurşunların hedefi olan 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kundakçı ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kubilay Kaan Kundakçı

Katil zanlısı dahil 8 kişi yakalandı

Olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, katil zanlısı Alaattin Kadayıfçıoğlu (28) ve M.R.(52), H.C.A.(25), M.K.(59), E.T.(63), A.Ö.(46), A.T.(28) ve Z.K.(50)'yi gözaltına aldı.

Öte yandan düzenlenen operasyon kapsamında cinayet silahı da ele geçirildi.

Kalaycıoğlu'nun yeni sevgilisi, eski erkek arkadaşına ateş açtı

Yapılan incelemelerde eski kız arkadaşı olan kadının, yeni erkek arkadaşının eski erkek arkadaşını fark etmesi üzerine araçtan inerek silahla ateş açtığı belirlendi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir.


