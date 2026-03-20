Genç futbolcu İstanbul'da uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi

12:2520/03/2026, Cuma
IHA
Kubilay Kaan Kundakçı
Bayram tatili için İstanbul’a giden genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Kulüpten de konuya ilişkin bir açıklama geldi.

Kars 36 Spor camiasını derin üzüntüye boğan acı olay, genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, dün akşam uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybederken, olay yeşil beyazlı camiayı üzüntüye boğdu.

Konuyla ilgili olarak Kars 36 Spor Kulübü resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kars 36 spor camiamızı yasa boğan acı bir olay yaşandı. Futbolcumuz Kubilay Kaan Kundakçı, dün akşam İstanbul’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Genç futbolcumuzun vefatı, ailesi başta olmak üzere spor camiamızda büyük üzüntüye neden oldu. Merhuma Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan uğradığı saldırıda hayatını kaybeden Kundakçı’nın sevenleri ve takım arkadaşları yasa boğarken, acı haber, bölgede de derin bir üzüntüyle karşılandı.

Akaryakıt mazot fiyatları son dakika 20 MART! Motorinde tabela değişti! Benzin ve motorinin litresi kaç TL oldu?