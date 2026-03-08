Kademeli emeklilik var mı, çıkacak mı, ne zaman? 2000-2008 arası SGK girişi olanlar ne zaman emekli olacak? Yaş, prim, yıl tablosu

Kademeli emeklilik beklentisi EYT sonrası gündeme gelmeye başladı. Emeklilik sisteminin değişecek olması nedeniyle kademeli emeklilik için beklentiler yoğunlaştı. 1999 sonrası SSK sigorta girişi olanlara erken emeklilik son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Kademeli emeklilik konusu, özellikle 1999 ve 2008 yılları arasında sigortalı olan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 1999 sonrası SGK sigorta girişi olanlara kademeli emeklilik, emeklilik yaşının ve şartlarının değişkenlik gösterdiği bir sistemdir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önceden yaptığı açıklamada kademeli emeklilik ve staj sigortası ile ilgili son durumu paylaştı. Kademeli emeklilik teklifi Meclis'e sunulmuştu. Peki kademeli emeklilik ile ilgili son durum nedir? Kademeli emeklilik gelecek mi, 1999 ve 2008 arası sigortalı olanlara kademeli erken emeklilik torba yasada var mı? İşte 2000-2008 arası SGK sigorta girişi olanlar için kademeli erken emeklilik tablosu:
2000-2008 yılları arasında SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'na kayıtlı olanlar için yeni bir düzenleme gündeme geldi. 1999 SGK girişli olup EYT kapsamında olamayan sigortalılar için belirlenen kademeli yaş şartları, işe giriş tarihlerine göre değişiklik gösteriyor. 2000-2008 yılları arasında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) girişleri olanlar, Türkiye'de sosyal güvenlik sisteminde belirli değişikliklerden etkilenmişlerdir. Bu dönem, Türkiye'nin sosyal güvenlik sisteminde reformların gerçekleştirildiği bir dönemi kapsar. 2000-2008 arası 44-45 48 49 50 51 yaş şartı önerisi geldi. 1999 sonrası kademeli emeklilik çıkacak mı? Peki 2000 sonrasına emeklilik var mı? Kademeli emeklilik gelecek mi, 1999 ve 2008 arası sigortalı olanlara kademeli erken emeklilik torba yasada var mı? İşte 2000-2008 arası SGK girişi olanlar için kademeli erken emeklilik tablosu:
2000 ve 2008 yılları arasında ilk defa sigortalı işe başlayan milyonlarca kişi için EYT ve kademeli erken emeklilik umutları yeşeriyor! Son gelişmelere göre, bu tarihler arasında sigortalı olanlar için prim ve yıl şartlarını içeren yeni bir düzenleme masada. Kadınlar için emeklilik yaşı 58, erkekler için 60 olarak belirlenmiştir. Prim gün sayısı ise 7000 gündür. 2000-2008 yılları arasında SGK girişi olanlar, kısmi emeklilik şartlarından yararlanabilir. Bu dönemde sigortalı olan kişiler, prim gün sayısı ve yaş koşullarını sağladıkları takdirde kısmi emeklilik hakkına sahip olabilirler. Özellikle kısmi emeklilik, tam emeklilik şartlarını sağlayamayanlar için alternatif bir seçenek sunmaktadır. 2000-2008 yılları arasında SGK sigorta girişi yapan kişilerin emeklilik şartlarını belirlemek için aşağıdaki adımları izlemek önemlidir:
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi, 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlara erken emeklilik imkânı tanımıştı. Ancak 9 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olanlar bu düzenlemeden yararlanamadı. Kademeli emeklilik, sigorta başlangıç süresine göre ayrılık yaşının esnetilmesi ve prim günlerin yeniden düzenlenmesini öngören bir sistemdir.
2000-2008 yılları arasında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) girişi olanlar için emeklilik şartları, önceki ve sonraki dönemlere kıyasla kademeli bir geçiş sürecine tabi tutulmuştur. Bu dönem, Türkiye'de emeklilik yaşının ve prim gün sayısının artırıldığı önemli bir dönemi kapsar. 1999 yılında yapılan sosyal güvenlik reformu ile emeklilik şartları sıkılaştırılmış ve 2008 yılında yapılan düzenlemelerle yeni bir yapılandırma getirilmiştir. AK Parti'den gelen açıklamalarda Türkiye’nin emeklilik sistemi için köklü değişiklikler olacağını duyurmuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına göre kademeli emeklilik sistemi ile 2000-2008 arası SGK girişi olan vatandaşlara erken emeklilik imkanı tanınacak nokta erken emeklilik ile ilgili yeni detaylar da belli oldu. Peki kademeli emeklilik kimleri kapsıyor, şartları neler? Kimler erken emekli olabilecek?
EYT sonrasında, 5 milyonu aşkın 8 Eylül 1999 ve öncesi sigortalı emekli oldu. Prim gününü dolduramayanlar ise borçlanma formülü ile emeklilik hakkı kazandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan çalışma kapsamında,
Sigorta başlangıç tarihleri 1999 sonrası olanlar için kademeli emeklilik sisteminin onaylanması halinde, 2000 ve 2008 arası sigorta girişi olanlar, istenen koşulları sağladıkları takdirde emekli olabilecekler.
2000 ve 2008 arası sigorta girişi olanlara erken emeklilik var mı?
EYT düzenlemesinden yararlanamayan ve kapsam dışında kalanlar için yeni emeklilik reformu beklentisi kamuoyunda söz konusu.
Kademeli emeklilik sisteminin onaylanması halinde EYT düzenlemesi sonrasında güncellenen prim-yaş listesine göre 2000 ve 2008 arası sigortalı olanlar erken emekli olabilecekler.
Sigorta başlangıç tarihleri 1999 sonrası olanlar için ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan çalışma kapsamında Kademeli emeklilik sisteminin onaylanması halinde,
2000 ve 2008 arası sigorta girişi olanlar, istenen koşulları sağladıkları taktirde emekli olabilecekler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca çalışanın merakla beklediği staj sigortası ve kademeli emeklilik hakkında herhangi bir çalışmalarının olmadığını söylemişti. Ancak kademeli emeklilik bekleyenler yeni düzenlemenin Meclis'ten geçeceğine ilişkin umutlarını sürdürüyor.
Kademeli emeklilik kimleri kapsıyor, şartları neler?
Kademeli emeklilik düzenlemesine onay verilmesi durumunda işe giriş tarihine göre emeklilik yaşının öne çekilmesi söz konusu olacak. Şayet yeni torba yasa ile kademeli emeklilik teklifi kabul edilirse, 2000 yılında işe başlayan bir kişi 6 yıla kadar erken emeklilik hakkına sahip olunuyur. İşe giriş tarihi ilerledikçe emekli olma yaşı artıyor.
Yaşa göre kademeli erken emeklilik şartları neler?
Kademli emeklilikte SSK'lı çalışanlar belirli yaşa ve prim sayısına ulaştıktan sonra kademeli olarak emekli olmalarını sağlayan sistemdir. A Haber'de yer alan habere göre, sigortalılık süresi ve prim günü sayısına göre emeklilik şartları:
SSK'lı kadınlar erken emeklilik şartları neler?
20 yıl sigortalılık süresi ve 5000 – 5975 arası prim günü.
SSK'lı erkekler erken emeklilik şartları neler?
25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 – 5975 arası prim günü.
BAĞKUR'lu kadınlar erken emeklilik şartları nedir?
BAĞ-KUR'lu kadınlar: 7200 prim günü.
BAĞKUR'lu erkekler erken emeklilik prim gün sayısı kaç?
BAĞ-KUR'lu erkekler emekli olmak için 9000 prim günü şartını yerine getirmesi gerekiyor. Prim eşitleme düzenlemesi ile 9000 prim gün sayısı 7200 güne düşecek.
Emekli Sandığı'na tabi kadınlar erken emeklilik prim şartı nedir?
Emekli Sandığı'na tabi kadınlar 7200 prim günde,
Emekli Sandığı'na tabi erkeklerin erken emeklilik prim şartı nedir?
Emekli Sandığı'na tabi erkeklerin primi 9000 gündür.
Sosyal Güvenlik baş uzmanı İsa Karakaş bu konuda yaptığı açıklamada EYT düğümünün çözülmesi ile birlikte yeni emeklilik düzenlemelerinin de yolunun açıldığını söyledi.
Karakaş, bu yeni düzenlemenin 2000 ile 2008 arası işe başlayan sigortalılar için önemli olduğunu duyurdu.
Örneğin bir sigortalı 2000 yılında işe başlaması durumunda 7500 prim gününü tamamlayarak 60 yaşında emekli olma hakkına sahip olacak. 2008 yılında sigorta başlangıcı olanlar için emeklilik yaşı ise 64 olacak.
2000 ve 2008 arası sigortalı olanlar ne zaman emekli olur? Kademeli erken emeklilik yaş, prim, yıl tablosu
Kademeli emeklilikte şartlar çalışanın sigorta türüne ve başlangıç tarihine göre değişebilir. A Haber’de yer alan habere göre, sigortalılık süresi ve prim günü sayısına göre emeklilik şartları şu şekilde:
9 Eylül 1999 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.250 pirim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.250 pirim gün şartı aranacak.
2000 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.325 pirim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.325 pirim gün şartı aranacak.
2001 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.400 pirim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.400 pirim gün şartı aranacak.
2002 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.475 pirim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.475 pirim gün şartı aranacak.
2003 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 44 yaş ve 6.550 pirim günü, erkekler için 46 yaş ve 6.550 pirim gün şartı aranacak.
2004 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 45 yaş ve 6.625 pirim günü, erkekler için 47 yaş ve 6.625 pirim gün şartı aranacak.
2005 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 46 yaş ve 6.700 pirim günü, erkekler için 48 yaş ve 6.700 pirim gün şartı aranacak.
2006 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 47 yaş ve 6.775 pirim günü, erkekler için 49 yaş ve 6.775 pirim gün şartı aranacak.
2007 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 48 yaş ve 6.850 pirim günü, erkekler için 50 yaş ve 6.850 pirim gün şartı aranacak.
2008 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 49 yaş ve 6.925 pirim günü, erkekler için 51 yaş ve 6.925 pirim gün şartı aranacak.
Kademeli emeklilik düzenlemesi ne zaman yürürlüğe girecek, ne zaman kabul edilecek?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlıkları yürütülen yeni emeklilik sisteminin ne zaman TBMM’ye geleceğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren ikinci bir torba yasa daha Meclis gündemine geliyor. Yeni düzenleme ile ev hanımlarına sosyal güvence desteği ve emeklilik yolu açılacak. Son hazırlıkları yapılan teklifin, kısa süre içinde Meclis'e sunulması bekleniyor. Böylelikle ev hanımlarına emeklilik imkanı sağlanacak.
2000-2008 arası 44-45 48 49 50 51 yaş şartı ile erken emeklilik mümkün
Çeşitli meslek grupları için geçerli olan bu imkan, genel koşullar çoğunlukla sabit kalmakla birlikte, belirli durumlar için esneklik gösterilebiliyor. Bu durumlardan bir tanesi "yıpranma payı" adıyla bilinir ve ağır işlerde çalışan bireyler için ciddi bir avantaj sunar.
Yıpranma payı, fiziksel olarak zorlu işlerde çalışan kişilere erken emeklilik imkanı sunan bir düzenlemedir. Bu hak, normal şartlarda mümkün olmayan bir erken emeklilik fırsatı yaratır. Yıpranma payından yararlanmak için bireylerin belirli kriterleri karşılaması zorunludur.
Her 360 günlük fiili çalışma süresine karşılık ek günler eklenir. Bu eklenen süre maksimum 5 yıl olabilir ve bu sürenin en fazla 3 yılı yaş haddinden düşülebilir. Özellikle yer altı çalışmalarında bu süre kısıtlaması yoktur. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü çalışanları için ise 8 yıla kadar ek hizmet süresi sağlanabilmektedir.
Hem işçi statüsünde çalışanlar (4/A) hem de memur statüsünde olanlar (4/C), bu haktan faydalanabilirler. Yıpranma payı, 45 farklı meslek grubunu kapsayacak şekilde SGK tarafından tanımlanmıştır.
Bir çalışanın yıpranma payından faydalanabilmesi için en az 3600 gün çalışmış olması gerekir.
Meslek dallarına göre, ilave hizmet süresi 60 ile 180 gün arasında değişkenlik gösterir. Örneğin, yer altı işçileri için her yıl 180 gün eklenirken, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli için yıllık 90 gün, cam işleri, basın kartı sahipleri, polisler ve MİT çalışanları için 90 gün eklenmektedir.
Yıpranma payından yararlanmak için ayrıca bir başvuruya gerek yoktur. Sosyal Güvenlik Kurumu, ilgili eklemeleri otomatik olarak hesaplar ve emeklilik sürenize yansıtır.
Kademeli emeklilik teklifi Meclis’e sunulmuştu. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay tarafından hazırlanan yasa teklifinde yeni kademeli emeklilik tablosu bu şekilde olmuştu.
Kademeli emeklilik gelirse kim ne zaman emekli olacak?
Kademeli emeklilik yaş prim şartı tablosu EMADDER talepleri
Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) kademeli emeklilik tablosunun şu şekilde olmasını talep ediyor.
09.09.1999 – 2000 arası sigorta başlangıcı
Kadın: 43 yaş / 6.400 prim
Erkek: 45 yaş / 6.400 prim
2001 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?
Kadın: 44 yaş / 6.475 prim
Erkek: 46 yaş / 6.475 prim
2002 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?
Kadın: 45 yaş / 6.550 prim
Erkek: 47 yaş / 6.550 prim
2003 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?
Kadın: 46 yaş / 6.625 prim
Erkek: 48 yaş / 6.625 prim
2004 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?
Kadın: 47 yaş / 6.700 prim
Erkek: 49 yaş / 6.700 prim
2005 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?
Kadın: 48 yaş / 6.775 prim
Erkek: 50 yaş / 6.775 prim
2006 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?
Kadın: 49 yaş / 6.850 prim
Erkek: 51 yaş / 6.850 prim
2007 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?
Kadın: 50 yaş / 6.925 prim
Erkek: 52 yaş / 6.925 prim
2008 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?
Kadın: 51 yaş / 7.000 prim
Erkek: 53 yaş / 7.000 prim