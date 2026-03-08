Kademeli emeklilik var mı, çıkacak mı, ne zaman? 2000-2008 arası SGK girişi olanlar ne zaman emekli olacak? Yaş, prim, yıl tablosu

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi, 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlara erken emeklilik imkânı tanımıştı. Ancak 9 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olanlar bu düzenlemeden yararlanamadı. Kademeli emeklilik , sigorta başlangıç ​​süresine göre ayrılık yaşının esnetilmesi ve prim günlerin yeniden düzenlenmesini öngören bir sistemdir.

2000-2008 yılları arasında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) girişi olanlar için emeklilik şartları, önceki ve sonraki dönemlere kıyasla kademeli bir geçiş sürecine tabi tutulmuştur. Bu dönem, Türkiye'de emeklilik yaşının ve prim gün sayısının artırıldığı önemli bir dönemi kapsar. 1999 yılında yapılan sosyal güvenlik reformu ile emeklilik şartları sıkılaştırılmış ve 2008 yılında yapılan düzenlemelerle yeni bir yapılandırma getirilmiştir. AK Parti'den gelen açıklamalarda Türkiye’nin emeklilik sistemi için köklü değişiklikler olacağını duyurmuştu.