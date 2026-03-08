Yeni Şafak
İstanbul’da bugün hangi yollar kapalı? Valilik açıkladı: Metro hatlarında da değişiklik var

09:578/03/2026, Pazar
İstanbul’da trafik ve metro düzenlemesi
İstanbul'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programları dolayısıyla yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda, bazı metro istasyonları da geçici süre kullanıma kapatılacak. İşte trafiğe kapalı yollar ile bugün açıklanan saatler arasında çalışmayacak metro ve tramvay hatları.

İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda, bazı metro istasyonları da geçici süre kullanıma kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 11.00'de Kadıköy'deki programlar kapsamında trafiğe kapatılacak yollar belirlendi.

Trafiğe kapalı yollar hangileri?

Bu kapsamda, Söğütlüçeşme Caddesi Tramvay Yolu, Bahariye Caddesi Tramvay Yolu ve Albay Faik Sözdener Caddesi Tramvay Yolu trafiğe kapatılacak.

Bugün kapalı metro hattı hangileri?

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda, bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ve ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattının işletmeye kapalı olacağı duyuruldu.

Şişhane istasyonunun İstiklal Caddesi çıkışının yolcu kullanımına kapalı olacağı aktarılan açıklamada, yolcuların istasyonun diğer giriş-çıkışlarını kullanabilecekleri ve araçların Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecekleri belirtildi.


