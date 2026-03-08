YÖKDİL sınavı ne zaman, sınav kaçta başlayacak kaçta bitecek?

Sınava İngilizce Fen Bilimleri alanında 28 bin 12, İngilizce Sağlık Bilimleri alanında 46 bin 927, İngilizce Sosyal Bilimler alanında 35 bin 916 ve Arapça Sosyal Bilimler alanında 3 bin 26 olmak üzere 113 bin 881 aday katılacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.