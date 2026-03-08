ÖSYM tarafından bugün Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1) sınavı yapılacak. KKTC'nin başkenti Lefkoşa, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek ve Türkiye'de 81 ilde toplam 89 sınav merkezinde uygulanacak YÖKDİL/1 için 316 bina ve 4 bin 534 salon kullanılacak. Sınav 180 dakika sürecek. İşte YÖKDİL sınavı başlangıç ve bitiş saati.
YÖKDİL sınavı ne zaman, sınav kaçta başlayacak kaçta bitecek?
Sınava İngilizce Fen Bilimleri alanında 28 bin 12, İngilizce Sağlık Bilimleri alanında 46 bin 927, İngilizce Sosyal Bilimler alanında 35 bin 916 ve Arapça Sosyal Bilimler alanında 3 bin 26 olmak üzere 113 bin 881 aday katılacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.
Kırgızistan-Bişkek ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da sınav Türkiye ile eş zamanlı başlayacak. Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin kullanılacağı sınav sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama sorularından oluşacak.
Adaylara 80 soru sorulacak. 13.15'te sona erecek sınavda ek süre kullanması uygun görülen adaylar 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecekler. Sınav sonuçları 8 Nisan'da açıklanacak.
Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri, cumartesi saat 11.00-13.30, pazar 07.00-10.00 arasında açık tutulacak.
Adayların sınavlara girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgeleri, ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinde erişime açıldı.